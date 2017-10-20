Пермяка, возглавляющего Российский союз молодежи, задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали главу межрегионального Российского союза молодежи Дмитрия Лядова. Правоохранители заподозрили пермяка в покушении на мошенничество, рассказал его адвокат.
Как сообщает 78.ru, дело Лядова может быть связанно с освоением государственных средств. После задержания в квартире главы отделения союза молодежи прошли обыски.
Уроженец Перми перебрался в Северную столицу, где в 2015 году возглавил региональное представительство Российского союза молодежи. Назначение Лядова произошло после кадровых перестановок в комитете по молодежной политике.
В рамках своей деятельности организация получала финансирование из государственной казны. Деньги тратились на поездки представителей союза на различные молодежные форумы. Лядов также получал подряды от петербургского комитета по молодежной политике.