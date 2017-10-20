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20 октября 2017
Главные новости 
23:00  20 октября 2017 1

Пермяка, возглавляющего Российский союз молодежи, задержали в Петербурге

Квартиру Лядова обыскалиФОТО: страница Дмитрия Лядова в соцсети "Вконтакте"

В Санкт-Петербурге задержали главу межрегионального Российского союза молодежи Дмитрия Лядова. Правоохранители заподозрили пермяка в покушении на мошенничество, рассказал его адвокат.

Как сообщает 78.ru, дело Лядова может быть связанно с освоением государственных средств. После задержания в квартире главы отделения союза молодежи прошли обыски.

Уроженец Перми перебрался в Северную столицу, где в 2015 году возглавил региональное представительство Российского союза молодежи. Назначение Лядова произошло после кадровых перестановок в комитете по молодежной политике.

В рамках своей деятельности организация получала финансирование из государственной казны. Деньги тратились на поездки представителей союза на различные молодежные форумы. Лядов также получал подряды от петербургского комитета по молодежной политике.

Олег Теплоухов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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