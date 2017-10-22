Возле екатеринбургского гипермаркета «Сима-Лэнд» на улице Черняховского, 89 жители города заметили скопление пожарных машин. «Всё ещё стоят, даже приезжают, штук 5 машин приехало плюсом только что», — взволнованно написали в Сети. В ГУ МЧС России по Свердловской области «URA.RU» пояснили, что это никак не связано со лжеминированиями.
«Идет подготовка к учениям, которые будут проводиться 26 октября. Пока всё в стадии подготовки», — сообщила агентству сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области Алина Хасанова.
Она добавила, что на будущей тренировке спасатели отработают действия при возникновении условного пожара. «Легенда пока разрабатывается», — добавила Хасанова.
К слову, учения ведомства проводятся на территории гипермаркета не в первый раз. Весной 2015 года подобное мероприятие уже здесь проходило.
Накануне прибытие пожарных к администрации Екатеринбурга учениями не было. Правоохранителям пришли электронные письма с сообщениями о минировании. «URA.RU» сообщало, что в операции принимали участие сотрудники полиции, МЧС и ФСБ.