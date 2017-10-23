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23 октября 2017
Главные новости Москвы
22:51  23 октября 2017 1

Посол РФ в Литве осудил глумление над советскими памятниками

Такие таблички стали размещать возле советских памятниковФото: Editas Mikelionien

Посол РФ в Литве осудил властей Биржайского района Литвы, которые повесили на советские памятники таблички, в которых сказано, что надписи на памятниках не соответствуют действительности.

«Это, безусловно, гнусный поступок, оскорбляющий память 970 солдат, включая четырех Героев Советского Союза, погибших в 1944 году при освобождении этой территории Литвы от немецко-фашистских захватчиков», — заявили в посольстве России в Литве, передает «Интерфакс».

Например, такую табличку повесили на захоронении советских солдат в местечке Нямунелё Радвилишкис. На ней сказано: «Место захоронения солдат Советского Союза во времена Второй мировой войны (объект культурного наследия). Идеологические надписи советского периода не соответствуют исторической правде».

Вице-мэр Биржая Ируте Варзене считает, что эти таблички никого не оскорбляют. Наоборот, по ее мнению, в прославлении советских солдат нет исторической правды.

Александр Лукманов
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