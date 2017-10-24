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12:55  24 октября 2017 0

Бывшего главврача южноуральской больницы осудили за растрату

НАТО, пентагон, медик, врач, ебиноборства, боевые искусства, врач, медик, доктор, стетоскоп, лечение, медицина
Мужчине запретили занимать руководящие должностиФото: depositphotos.com © URA.RU

Суд в Челябинской области признал бывшего главврача МУ «Красноармейская центральная районная больница» виновным в растрате бюджетных средств.

Следователи установили, что обвиняемый с июля 2013 года по ноябрь 2014 выплачивал зарплату неустановленным лицам, которые фактически в больнице не работали, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Таким образом были похищены 115 тысяч рублей. Суд запретил ему в течение двух лет занимать руководящий должности в государственных учреждениях и органах власти.

Как писало «URA.RU» ранее, по информации источников агентства в челябинских силовых структурах, Дмитрий Балабанов подозревается в махинациях с бюджетными деньгами, выделявшимися на диспансеризацию населения. Главврач якобы подделывал документы о проведении профосмотров, не проводил их, но получал за это деньги.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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