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25 октября 2017
24 октября 2017
15:29  25 октября 2017 0

Мэрия Екатеринбурга потребует вернуть ей оставшиеся градостроительные полномочия к Новому году

Реставрация на территории Новотихвинского монастыря. Екатеринбург, новострой, стройка, башенный кран, строительство здания
Городские власти действуют несогласованно со своим лобби в областном правительствеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Администрация Екатеринбурга подготовит проект обращения в адрес Заксобрания области и губернатора Евгения Куйвашева с просьбой принять закон о возвращении властям областного центра градостроительных полномочий в полном объеме.

Как сообщил «URA.RU» председатель комиссии гордумы по городскому хозяйству Владимир Крицкий, такое поручение депутаты дали городским чиновникам. Ожидается, что текст документа будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний комиссии, после чего будет вынесен на рассмотрение гордумы.

Член комиссии по городскому хозяйству Александр Смолин подчеркнул, что в обсуждении вопроса на всех стадиях будут принимать участие представители крупнейших екатеринбургских строительных предприятий. «Вопрос о возвращении полномочий стоит очень остро. Мы хотим понять, насколько областные власти готовы к его решению», — сказал он.

Источник «URA.RU» в областных органах власти выразил удивление таким шагом городских депутатов. «Работа по подготовке законопроекта давно идет. Ведутся все кулуарные согласования, готовится аналитика. Своими криками и ненужной активностью городские депутаты могут лишь затормозить этот процесс. Такие вопросы, как возвращение полномочий, требуют тишины, а не скандалов», — пояснил он.

Градостроительные полномочия были изъяты у администрации Екатеринбурга в пользу правительства области в начале 2016 года. 1 июля 2017 года областные власти вернули мэрии право исполнять лишь одну из градостроительных функций — разработку и выдачу градостроительных планов земельных участков. 1 января 2018 года к ней добавится право утверждать правила землепользования и застройки.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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