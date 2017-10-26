В Прикамье бабушку пытались задушить из-за четырех тысяч рублей

12:18 26 октября 2017 0

Грабитель покусился на пенсионерку (архивный снимок) Фото: depositphotos.com © URA.RU

Житель Кудымкара схватил за шею пенсионерку и отнял у нее 3 800 рублей, когда пришел на застолье к своему другу.

Как сообщает пресс-служба МВД по Пермскому краю, рано утром во время прогулки 78-летней пенсионерке стало плохо. Женщину увидел местный житель и занес ее к себе в дом. Через некоторое время к нему пришли товарищи, которые устроили застолье. Один из них увидел у пенсионерки деньги, схватил ее за шею и отнял 3 800 рублей.

Пожилая женщина рассказала обо всем дочке. Полиция оперативно задержала грабителя и вернула пенсионерке часть денег.