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Главные новости Пермского края
12:18  26 октября 2017 0

В Прикамье бабушку пытались задушить из-за четырех тысяч рублей

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, пенсионерка, старушка, бабушка, грусть, тоска, печаль, отчаяние
Грабитель покусился на пенсионерку (архивный снимок)Фото: depositphotos.com © URA.RU

Житель Кудымкара схватил за шею пенсионерку и отнял у нее 3 800 рублей, когда пришел на застолье к своему другу.

Как сообщает пресс-служба МВД по Пермскому краю, рано утром во время прогулки 78-летней пенсионерке стало плохо. Женщину увидел местный житель и занес ее к себе в дом. Через некоторое время к нему пришли товарищи, которые устроили застолье. Один из них увидел у пенсионерки деньги, схватил ее за шею и отнял 3 800 рублей.

Пожилая женщина рассказала обо всем дочке. Полиция оперативно задержала грабителя и вернула пенсионерке часть денег.

Данил Бардин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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