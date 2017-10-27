10:18 27 октября 2017 0

Сергей Тушин готов к общению с обидевшимися на него депутатами Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбургской городской думе назревает конфликт между группой депутатов и заместителем сити-менеджера Сергеем Тушиным.

Как заявил «URA.RU» один из думцев, поводом для него стало чрезмерно эмоциональное высказывание, сделанное чиновником 24 октября на заседании гордумы. Во время дискуссии о проблемах благоустройства он обратился к спикеру с призывом «осадить распоясавшихся».

Призыв касался резко критиковавшего деятельность мэрии оппозиционного депутата Олега Хабибуллина. Но на прозвучавшие слова нервно прореагировали другие думцы, многие из которых, кстати говоря, рискуют не переизбраться в следующем году, и их можно отнести к т. н. категории «хромых уток».

«Никто из руководителей мэрии за все годы не допускал в адрес гордумы подобных слов. Вспомнить, например, Владимира Тунгусова. Когда он занимал пост заместителя главы администрации, то часто присутствовал на наших заседаниях. В его адрес звучало много обидных слов. Но Тунгусов хранил молчание и лишь улыбался», — заявил агентству обиженный высказыванием депутат.

Источник «URA.RU» говорит, что идеальным вариантом стало бы обращение представителей группы депутатов в комиссию по этике. Разговоры о создании этой комиссии в свое время шли, но она по сей день не создана.

Депутат Олег Хабибуллин при этом заявил «URA.RU», что отнесся к сделанному в его адрес Сергеем Тушиным высказыванию спокойно и не считает себя оскорбленным: «Меня заместитель главы администрации давно считает нерукопожатным. Возможно, Тушин решил на заседании понагнетать ситуацию, чтобы затем отчитаться перед вышестоящим руководством. Рассказать, как он „умыл Хабибуллина“».

Сам Сергей Тушин сказал «URA.RU» следующее: «Я стараюсь бывать на всех заседаниях комиссий. Бываю на всех заседаниях городской думы. Бываю на внутренних совещаниях, куда приглашают меня депутаты. Я всегда открыт для любого разговора и для любого общения».