Фанаты Ольги Бузовой обвинили ее в предательстве после концерта певицы в Риге. Представители городского фан-клуба экс-ведущей «Дома-2» намеревались встретиться со звездой, заранее согласовав общение с ее менеджером.
Поклонникам пришлось ждать Бузову на протяжении трех часов, однако певица так и не пришла на встречу, несмотря на договоренности, сообщает канал «РЕН ТВ».
Некоторые подписчики артистки в Instagram обвинили ее в предательстве, отметив, что очень расстроены поведением артистки.
«Мы писали Араму (менеджер певицы — прим.ред.). Он обещал, что мы сможем тебе лично подарить подарки. Но этого так и не случилось», — констатировали поклонники Бузовой.
Сама телеведущая попыталась сгладить ситуацию извинениями и оправданиями, однако негативные отзывы продолжали появляться в Сети.
Известно, что после концерта в Риге Бузова отправилась в Калининград.