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29 октября 2017
18:30  29 октября 2017 0

Бузова обидела фанатов, которые ждали ее три часа

Бузова Ольга, бузова ольга
Артистка поспешила покинуть город после концертаФото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

Фанаты Ольги Бузовой обвинили ее в предательстве после концерта певицы в Риге. Представители городского фан-клуба экс-ведущей «Дома-2» намеревались встретиться со звездой, заранее согласовав общение с ее менеджером.

Поклонникам пришлось ждать Бузову на протяжении трех часов, однако певица так и не пришла на встречу, несмотря на договоренности, сообщает канал «РЕН ТВ».

Некоторые подписчики артистки в Instagram обвинили ее в предательстве, отметив, что очень расстроены поведением артистки.

«Мы писали Араму (менеджер певицы — прим.ред.). Он обещал, что мы сможем тебе лично подарить подарки. Но этого так и не случилось», — констатировали поклонники Бузовой.

Сама телеведущая попыталась сгладить ситуацию извинениями и оправданиями, однако негативные отзывы продолжали появляться в Сети.

Известно, что после концерта в Риге Бузова отправилась в Калининград.

Лев Истомин
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