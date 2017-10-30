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Главные новости Свердловской области
15:16  30 октября 2017 0

Вернувшись в Екатеринбург, губернатор Куйвашев резко поменял планы и формат общения с подчиненными

Встреча Евгения Куйвашева с депутатами гордум муниципалитетов Свердловской области. Екатеринбург, бабушкина людмила, куйвашев евгений
Куйвашев приехал в область c новым видениемФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Реформа свердловского правительства
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Расширенное заседание свердловского правительства, запланированное на вторник, 31 октября, отменено. Площадка МВЦ «Екатеринбург Экспо», где планировалось собрать членов кабмина и глав муниципалитетов, задействована не будет. Вернувшийся в прошедшую пятницу в область из командировки по Латинской Америке, губернатор Евгений Куйвашев резко изменил ранее утвержденный график.

Внезапную смену планов губернатора объясняют сразу двумя причинами. С самого утра во вторник глава региона намерен сказать приветственное слово участникам региональных «Рождественских чтений», которые проводит Екатеринбургская митрополия. Его выступление назначено на 11:00, а потому заседание свердловского правительства, по всей видимости, состоится в полдень.

Второй причиной отказа от проведения расширенного заседания на площадке «Екатеринбург Экспо» чиновники считают отсутствие почти четверти кабмина. Из-за отпусков и командировок на рабочих местах отсутствуют министр социальной политики Андрей Злоказов, министр культуры Светлана Учайкина, министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, министр промышленности Сергей Пересторонин, вице-губернаторы Сергей Зырянов и Сергей Швиндт.

Так или иначе, запланированное обсуждение программы «Пятилетка развития Свердловской области на 2017—2021 годы» все равно состоится — в здании правительства на Октябрьской площади. Главы муниципалитетов примут в нем участие по видеоконференц-связи. При этом наблюдательные сотрудники обладминистрации обратили внимание сразу на два выступления главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба (о бюджете и новой концепции медпомощи). «Похоже, активно готовят нового члена кабмина», — поделился соображением высокопоставленный областной чиновник.

Это, впрочем, не единственный аппаратный сигнал предстоящего заседания. Доклад, который вполне мог стать третьим в программе выступлений Якоба — про формирование комфортной городской среды — был, тем не менее, отдан его первому заместителю Алексею Кожемяко, который считается наиболее вероятным сменщиком сити-менеджера.

В целом нынешняя рабочая неделя у Евгения Куйвашева обещает быть насыщенной: в четверг, 2 ноября, его ждет встреча с руководителем Ростехнадзора Алексеем Алешиным и вручение стипендий «За успехи в освоении рабочих профессий», пятница пройдет за знакомством с новым генконсулом Киргизии в Екатеринбурге и открытием соревнований WorldSkills Hi-Tech, а суббота предполагает участие в праздновании Дня народного единства.

Антон Ольшанников
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