Нефтяники из Ирака побывали в Музее пермской нефти

В Прикамье прибыла делегация из Ирака во главе с ведущим инженером министерства нефти Ирака Ахмедом Дыя. Высокопоставленные гости посетили один из научных центров и Музей пермской нефти.
Гости увидели подлинные документы и фотографии разных лет, макеты-реконструкции нефтепромыслов и нефтяного оборудования, уникальные награды, эксклюзивные коллекции образцов нефти, диораму нефтегазового комплекса Прикамья и многие другие экспонаты. Участники делегации высоко оценили музей, отметив сочетание технических инноваций и исторических реликвий.
«Мы очень рады, что посетили столь интересный музей, в котором познакомились с историей одной из ведущих нефтяных компаний мира, узнали людей, которые подходят к своей работе с интересом и любовью», — сказал один из участников делегации.
Отметим, что Иракская делегация находится в Перми по приглашению ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг». В 2016 году российская компания и Научно-исследовательский центр Министерства нефти Ирака создали Консорциум с целью обмена опытом и совместного выполнения работ по исследованию керна и пластовых флюидов. Ранее в Ираке уже побывали сотрудники пермского научного центра, исследующего породу с иракских месторождений.