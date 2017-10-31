Снеговик-фаллос встал на пути челябинских автомобилистов. ФОТО

Челябинские автомобилисты в ночь на 31 октября заметили нестандартного снеговика на перекрестке улиц в Ленинском районе. Снежная скульптура фаллической формы стояла рядом с зеброй.
К утру снег растаял, однако челябинцы успели сфотографировать «арт-объект», который вызвал бурное обсуждение в социальных сетях.
Одни горожане раскритиковали снеговика неожиданной формы. «Да школьники прикалываются просто, что теперь об этом писать», — написал Данила Смирнов в городской группе во «ВКонтакте». Другие увидели в скульптуре определенный смысл: «Описал состояние дорог».
Как писало «URA.RU», ранее челябинский флешмоб стал поводом для шуток в соцсетях. В ракете из выстроившихся в честь Дня космонавтики студентов увидели большой фаллос.