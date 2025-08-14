Текслер доложил Мантурову о челябинских инвестпроектах

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинформировал первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова о реализации инвестиционных проектов. Как рассказала пресс-служба главы региона, на совещании обсуждали развитие института кураторства в УрФО.
«Текслер подробно проинформировал Дениса Мантурова о крупных проектах. Среди них — курорт „Притяжение“ в Магнитогорске и спортивно-зрелищный комплекс „РМК-Арена“ в Челябинске», — заявили в резиденции губернатора.
Также глава области рассказал о модернизации инфраструктуры общественного транспорта Челябинска. В своем докладе Текслер сообщил об организации выпуска современных моделей ведущих мостов и передних осей на автомобильном заводе «Урал» в Миассе и ряд других начинаний.
Все проекты находятся на личном контроле губернатора. Они реализуются строго в соответствии с установленными сроками.
