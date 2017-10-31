Самолет из Москвы экстренно сел в Одессе из-за подозрений о бомбе

Подозрительную сумку экипаж нашел в туалете самолета
В аэропорту Одессы 31 октября совершил экстренную посадку самолет Airbus A320, летевший из московского «Домодедово» в Турцию. Экипаж лайнера решил приземлиться из-за подозрения о наличии на борту взрывного устройства.
Советник начальника ГУ Нацполиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк рассказал, что во время полета один пассажир на долгое время закрылся в туалете. «Экипаж, учитывая подозрительные действия пассажира, провел детальный осмотр туалетной кабины и обнаружил в помещении подозрительную сумку», — пояснил он.
«Интерфакс» пишет, что самолет принадлежит турецкой авиакомпании. В какой город летел лайнер, не уточняется. Сейчас борт проверяют специалисты.