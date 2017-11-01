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01 ноября 2017
31 октября 2017
14:03  01 ноября 2017 0

В Ельцин Центре открыли «Окна в Россию»

Выставка открыта для посещения до 3 декабряФото: пресс-служба СПАО «Ингосстрах»

Выставка «Окна в Россию. Шедевры семи поколений» начала работу в арт-галерее Ельцин Центра. В экспозиции — живопись и графика из собраний Третьяковской галереи, Института русского реалистического искусства, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Пермской государственной художественной галереи и Нижнетагильского муниципального музея изобразительных искусств.

В экспозиции — живопись и графика из собраний Третьяковской галереи
Фото: пресс-служба СПАО «Ингосстрах»

Выставка — федеральный проект, реализуемый компанией «Ингосстрах» в честь 70-летнего юбилея совместно с Третьяковской галереей и Институтом русского реалистического искусства (ИРРИ).

«Мы очень рады представить наш юбилейный проект „Окна в Россию. Шедевры семи поколений“ в Екатеринбурге. В каждом городе мы стараемся выбрать площадку, имеющую важное значение для культурного сообщества, и рады тому факту, что выставку в своих стенах принимает Ельцин Центр, — говорит генеральный директор компании „Ингосстрах“ Михаил Волков. — Надеюсь, что реализация нашего проекта внесет значительный вклад в обеспечение доступности искусства для жителей нашей страны».

Оригинальная концепция экспозиции, в рамках которой обозначены основные исторические вехи: революция 1917 года, Великая Отечественная война, периоды оттепели, застоя и перестройки — предлагает уникальную возможность взглянуть на историю ХХ века через призму искусства. Искусствоведами Третьяковской галереи и ИРРИ подготовлена насыщенная образовательная программа, включающая мастер-классы и лекции.

Выставка открыта для посещения до 3 декабря.

Виктор Жуков
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