Губернатор Куйвашев дал важные установки силовикам и чиновникам

Куйвашев поручил усилить антитеррористическую защиту пассажирского транспорта

05 марта 2025 в 16:53 Размер текста - 17 +

Куйвашев провел заседание антитеррористической комиссии Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил повысить антитеррористическую защиту транспорта и дорожного хозяйства. С такой установкой глава региона выступил в ходе заседания антитеррористической комиссии, рассказали в департаменте информполитики. «На прошлом заседании комиссии мы обращались к вопросу обеспечения безопасности железнодорожных объектов. Сегодня подробно говорим о повышении уровня защищенности автомобильного пассажирского транспорта», — сказал Куйвашев. По словам губернатора, особенно важно усилить безопасность на автовокзалах Екатеринбурга и Нижнего Тагила. На заседании также были рассмотрены вопросы, касающиеся готовности детских лагерей к началу летнего сезона. Куйвашев акцентировал внимание на обеспечении безопасности в оздоровительных учреждениях, которых насчитывается около 1300. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил повысить антитеррористическую защиту транспорта и дорожного хозяйства. С такой установкой глава региона выступил в ходе заседания антитеррористической комиссии, рассказали в департаменте информполитики. «На прошлом заседании комиссии мы обращались к вопросу обеспечения безопасности железнодорожных объектов. Сегодня подробно говорим о повышении уровня защищенности автомобильного пассажирского транспорта», — сказал Куйвашев. По словам губернатора, особенно важно усилить безопасность на автовокзалах Екатеринбурга и Нижнего Тагила. На заседании также были рассмотрены вопросы, касающиеся готовности детских лагерей к началу летнего сезона. Куйвашев акцентировал внимание на обеспечении безопасности в оздоровительных учреждениях, которых насчитывается около 1300.