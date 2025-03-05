Губернатор Куйвашев дал важные установки силовикам и чиновникам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил повысить антитеррористическую защиту транспорта и дорожного хозяйства. С такой установкой глава региона выступил в ходе заседания антитеррористической комиссии, рассказали в департаменте информполитики.
«На прошлом заседании комиссии мы обращались к вопросу обеспечения безопасности железнодорожных объектов. Сегодня подробно говорим о повышении уровня защищенности автомобильного пассажирского транспорта», — сказал Куйвашев. По словам губернатора, особенно важно усилить безопасность на автовокзалах Екатеринбурга и Нижнего Тагила.
На заседании также были рассмотрены вопросы, касающиеся готовности детских лагерей к началу летнего сезона. Куйвашев акцентировал внимание на обеспечении безопасности в оздоровительных учреждениях, которых насчитывается около 1300.
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