{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Горожанам стыдно: мэр Екатеринбурга публично пошутил про 200 погибших корейцев
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,16
Динамика за 2 недели
Евро 67,71
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 ноября 2017
01 ноября 2017
31 октября 2017
12:00  02 ноября 2017 0

Пермякам запретили ходить в больницу с лошадьми и коровами. ФОТО

Пресс-конференция, посвященную первому в мире конкурсу красоты среди лошадей. Екатеринбург, лошадь, конь
Лошадей и коров в городской больнице Березников совсем не ждутФото: Александр Ельчищев © URA.RU

В соцсетях пермяков поразило объявление на входе в больницу: нельзя приходить ни с собаками, ни с лошадьми, ни с коровами. Пользователи сожалеют, что лишились возможности приехать к врачу верхом на буренке.

В группе «Подслушано Пермь» социальной сети «ВКонтакте» анонимный пользователь опубликовал фото объявления, размещенного на ограде городской больницы №2 в Березниках: «Вход на территорию больницы с собаками, коровами, лошадьми — запрещен!». У пермяков вывеска вызвала большой интерес, поскольку речь идет не о сельском медучреждении: Березники — второй по величине город в Прикамье, и встретить на территории больницы корову здесь было бы странно.

Врачи надеются избежать встречи с домашними животными пациентов
Фото из группы «Подслушано Пермь» социальной сети «ВКонтакте»

«В Перми и то, случается, козы и пони в трамваях ездят», «С крокодилом можно?», «Вчера в поликлинике видела посетителей с собакой. Совсем без мозгов, видимо», «Уже привыкла на корове в поликлинику — не представляю, как добираться буду», «А так хотелось прийти с коровой…», «Там рядом частный сектор — раньше часто коровы паслись», «А где козы?» — комментируют фото пользователи.

Главный врач больницы Дмитрий Антипин в беседе с корреспондентом «URA.RU» сходу не вспомнил, были ли уже случаи появления на территории больницы пациентов с коровами и лошадьми, и почему было вывешено это объявление.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров