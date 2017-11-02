Пермякам запретили ходить в больницу с лошадьми и коровами. ФОТО

В соцсетях пермяков поразило объявление на входе в больницу: нельзя приходить ни с собаками, ни с лошадьми, ни с коровами. Пользователи сожалеют, что лишились возможности приехать к врачу верхом на буренке.
В группе «Подслушано Пермь» социальной сети «ВКонтакте» анонимный пользователь опубликовал фото объявления, размещенного на ограде городской больницы №2 в Березниках: «Вход на территорию больницы с собаками, коровами, лошадьми — запрещен!». У пермяков вывеска вызвала большой интерес, поскольку речь идет не о сельском медучреждении: Березники — второй по величине город в Прикамье, и встретить на территории больницы корову здесь было бы странно.
«В Перми и то, случается, козы и пони в трамваях ездят», «С крокодилом можно?», «Вчера в поликлинике видела посетителей с собакой. Совсем без мозгов, видимо», «Уже привыкла на корове в поликлинику — не представляю, как добираться буду», «А так хотелось прийти с коровой…», «Там рядом частный сектор — раньше часто коровы паслись», «А где козы?» — комментируют фото пользователи.
Главный врач больницы Дмитрий Антипин в беседе с корреспондентом «URA.RU» сходу не вспомнил, были ли уже случаи появления на территории больницы пациентов с коровами и лошадьми, и почему было вывешено это объявление.