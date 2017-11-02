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02 ноября 2017
01 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
16:59  02 ноября 2017 0

В свердловском городе экс-начальника управления образования обвинили в мошенничестве. Она хотела побыстрее уйти на пенсию

Начало учебного года в гимназии №212
Малашенко ни разу не появилась в школах, где была трудоустроенаФото: Анна Майорова © URA.RU

Суд признал экс-начальницу управления образования города Каменск-Уральский Ирину Малашенко виновной в мошенничестве при получении пенсионных выплат. Ей назначено наказание в виде штрафа.

Будучи начальником управления образования, Ирина Малашенко в 2012 и 2013 годах фиктивно трудоустроилась в две общеобразовательные школы города по совместительству на должность учителя. Сделано это было для получения педагогического стажа, необходимого для досрочного назначения трудовой пенсии по выслуге лет. Работа в мэрии бывшему педагогу в зачет не шла.

Бывшая чиновница Ирина Малашенко заплатит штраф
Фото: old.kamensk-uralskiy.ru

В ходе судебных разбирательств выяснилось, что в школах Малашенко не появлялась, уроки не вела. В мае 2015 году она благополучно вышла на пенсию по выслуге лет. До декабря 2016 года ей была незаконно начислена пенсия на общую сумму около 300 тысяч рублей.

В январе 2017 года Малашенко уволили с должности начальника управления образования. Ей грозило лишение свободы сроком на шесть лет. Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе Красногорского районного суда, ее признали виновной и назначили наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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