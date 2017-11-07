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07 ноября 2017
Главные новости Москвы
19:33  07 ноября 2017 0

Стас Михайлов оперативно отзовет иск из ЕСПЧ

Открытая лицензия 07.07.2015. Стас Михайлов., михайлов стас
Певец передумал судиться с РоссиейФото: Ivanaivanova/Wikipedia

Представители российского эстрадного исполнителя Стаса Михайлова оперативно отзовут из ЕСПЧ иск о защите репутации, поданный в 2014 году из-за пародии в фильме «Дублер». Документ приняли к рассмотрению в октябре этого года.

По словам юристов певца, у создателей кинофильма действительно был конфликт с Михайловым, повлекший ряд исковых заявлений, однако на данный момент он полностью исчерпан. У сторон нет претензий друг к другу, пишет РБК.

Также представители Михайлова подчеркнули, что сам артист не принимал участия в подаче иска. Сейчас у певца нет планов судиться по этому конфликту.

«Публикации в ряде СМИ рассматриваются нами исключительно как провокация, а некоторые формулировки в них явно направлены на разжигание негативного отношения к личности исполнителя», — подчеркнули юристы Михайлова.

Напомним, что иск «Стас Михайлов против России» принят ЕСПЧ к рассмотрению 19 октября. Он был подан 5 декабря 2014 года после появления пародии на собирательный образ в кинокартине «Дублер» продюсера Сарика Андреасяна. В фильме актер Александр Ревва исполнил роль эстрадного певца Михаила Стасова.

Ранее «URA.RU» писало, что юристы не поверили объяснениям команды Стаса Михайлова.

Лев Истомин
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