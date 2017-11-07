15:20 07 ноября 2017 0

Юристы усомнились в том, что Стас Михайлов стал жертвой провокации Фото: Ivanaivanova/Wikipedia

Заявление о том, что Стас Михайлов в истории с жалобой в ЕСПЧ стал жертвой провокации, выглядит в большей степени как лукавство со стороны представителей певца. Такое мнение «URA.RU» во вторник, 7 ноября, высказал председатель коллегии адвокатов «Домбровицкий и партнеры» Петр Домбровицкий.

Ранее представители Стаса Михайлова опровергли подачу жалобы певцом в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), назвав это провокацией. «Мы не имеем к этой жалобе никакого отношения, мы не обращались в Европейский суд и не жаловались на власти России», — заявил «URA.RU» директор Стаса Михайлова Сергей Кононов. «Мы сейчас разбираемся, кто это сделал, и обязательно привлечем виновных к ответственности», — сказал собеседник «агентства, признав, что несколько лет назад конфликт между Михайловым и авторами фильма все же был.

«Подготовить жалобу от чужого имени в Европейский суд по правам человека практически невозможно — для этого необходимо собрать целый пакет документов, пройти множество судебных инстанций. На самом деле такая провокация выглядит как полнейшая фантастика», — сказал Домбровицкий.

По его словам, человеку, не имеющему отношения к судебным разбирательствам Михайлова с кем-либо, получить необходимые документы для дальнейшего процесса в Страсбурге просто невозможно.

«Думаю, ребята просто погорячились — видимо, подготовили жалобу, а потом передумали. Ведь ответчиком по такому делу должна выступать Россия, а не конкретный злодей, обидевший Стаса Михайлова. И нести материальную ответственность в случае, если певец выиграет дело, должно тоже российское государство», — отметил адвокат.

Скандал разразился после того, как стало известно, что ЕСПЧ коммуницировал жалобу певца Стаса Михайлова на Россию, поданную 5 декабря 2014 года. Сообщалось, что Стас Михайлов якобы пожаловался на то, что создатели фильма «Дублер» несанкционированно использовали его образ под именем негативного персонажа Михаила Стасова.