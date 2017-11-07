{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Заявление команды певца - для "URA.RU"
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,46
Динамика за 2 недели
Евро 67,77
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 ноября 2017
Главные новости 
21:00  07 ноября 2017 0

Предвыборная программа Собчак, бензин подорожает, Стас Михайлов подал в суд на РФ. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Ксения Собчак в Екатеринбурге. Встреча с электоратом и лекция для молодых мам, собчак ксения
В предвыборной программе Собчак защитит геев и даст отпор влиянию РПЦФото: Александр Мамаев © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости и тексты. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Сегодня 7 ноября. И вот главное к этому часу:

Ксения Собчак представила предвыборную программу. В ней телеведущая выступила против чрезмерного влияния РПЦ и защитила геев.

В России резко подорожали оптовые цены на бензин. Эксперты прогнозируют повышение для автолюбителей до конца 2017 года.

Медведев введет патент на работу для фотографов, парикмахеров и сиделок.

«Другая Россия» сообщила о поджоге памятника Ельцину в Екатеринбурге. Свердловская полиция схватила злоумышленника.

На Урале трехкратную чемпионку мира по фитнесу поймали на торговле наркотиками. Она пряталась от полиции дома у мамы.

Ровно сто лет назад произошла Октябрьская революция. «URA.RU» предлагает вам почувствовать себя настоящими революционерами и совершить переворот (но только в игре).

Стас Михайлов подал жалобу в Европейский суд на Россию. Представители Михайлова назвали жалобу антироссийской провокацией, а юристы заподозрили певца в обмане.

Надежда Банникова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров