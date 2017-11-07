21:00 07 ноября 2017 0

В предвыборной программе Собчак защитит геев и даст отпор влиянию РПЦ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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Сегодня 7 ноября. И вот главное к этому часу:

Ксения Собчак представила предвыборную программу. В ней телеведущая выступила против чрезмерного влияния РПЦ и защитила геев.

В России резко подорожали оптовые цены на бензин. Эксперты прогнозируют повышение для автолюбителей до конца 2017 года.

Медведев введет патент на работу для фотографов, парикмахеров и сиделок.

«Другая Россия» сообщила о поджоге памятника Ельцину в Екатеринбурге. Свердловская полиция схватила злоумышленника.

На Урале трехкратную чемпионку мира по фитнесу поймали на торговле наркотиками. Она пряталась от полиции дома у мамы.

Ровно сто лет назад произошла Октябрьская революция. «URA.RU» предлагает вам почувствовать себя настоящими революционерами и совершить переворот (но только в игре).

Стас Михайлов подал жалобу в Европейский суд на Россию. Представители Михайлова назвали жалобу антироссийской провокацией, а юристы заподозрили певца в обмане.