Представители Стаса Михайлова опровергли подачу жалобы певцом в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), назвав происходящее провокацией.
Во вторник, 7 ноября, появилась информация, что ЕСПЧ коммуницировал жалобу певца Стаса Михайлова на Россию, поданную 5 декабря 2014 года. Соответствующее сообщение размещено на сайте ЕСПЧ. Коммуницирование жалобы означает завершение первого этапа судебного производства — суд не признал ее неприемлемой и не исключил из перечня дел к рассмотрению. На следующем этапе он сообщает о жалобе уполномоченному той страны, против которой она направлена, после чего ожидает официального ответа государственных органов с объяснением.
Сообщалось, что Стас Михайлов якобы пожаловался на то, что создатели фильма «Дублер» несанкционированно использовали его образ под именем негативного персонажа Михаила Стасова. В жалобе, в частности, отмечалось, что российские суды отказались полностью просмотреть фильм, ограничившись трейлером. При этом в своих решениях представители отечественной Фемиды сослались на положение Гражданского кодекса, разрешающее использование авторского материала для целей пародирования или создания карикатуры.
«Мы не имеем к этой жалобе никакого отношения, мы не обращались в Европейский суд и не жаловались на власти России», — заявил «URA.RU» директор Стаса Михайлова Сергей Кононов. По его словам, речь идет о «какой-то провокации». «Мы сейчас разбираемся, кто это сделал, и обязательно привлечем виновных к ответственности», — сказал собеседник агентства, признав, что несколько лет назад конфликт между Михайловым и авторами фильма все же был.