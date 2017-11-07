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07 ноября 2017
13:43  07 ноября 2017 0

Стас Михайлов стал жертвой антироссийской провокации в Европейском суде. Заявление команды певца

Открытая лицензия 07.07.2015. Стас Михайлов., михайлов стас
Представители Стаса Михайлова категорически отрицают подачу им жалобы в ЕСПЧФото: stas-mihaylov.ru

Представители Стаса Михайлова опровергли подачу жалобы певцом в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), назвав происходящее провокацией.

Во вторник, 7 ноября, появилась информация, что ЕСПЧ коммуницировал жалобу певца Стаса Михайлова на Россию, поданную 5 декабря 2014 года. Соответствующее сообщение размещено на сайте ЕСПЧ. Коммуницирование жалобы означает завершение первого этапа судебного производства — суд не признал ее неприемлемой и не исключил из перечня дел к рассмотрению. На следующем этапе он сообщает о жалобе уполномоченному той страны, против которой она направлена, после чего ожидает официального ответа государственных органов с объяснением.

Сообщалось, что Стас Михайлов якобы пожаловался на то, что создатели фильма «Дублер» несанкционированно использовали его образ под именем негативного персонажа Михаила Стасова. В жалобе, в частности, отмечалось, что российские суды отказались полностью просмотреть фильм, ограничившись трейлером. При этом в своих решениях представители отечественной Фемиды сослались на положение Гражданского кодекса, разрешающее использование авторского материала для целей пародирования или создания карикатуры.

«Мы не имеем к этой жалобе никакого отношения, мы не обращались в Европейский суд и не жаловались на власти России», — заявил «URA.RU» директор Стаса Михайлова Сергей Кононов. По его словам, речь идет о «какой-то провокации». «Мы сейчас разбираемся, кто это сделал, и обязательно привлечем виновных к ответственности», — сказал собеседник агентства, признав, что несколько лет назад конфликт между Михайловым и авторами фильма все же был.

Михаил Белый
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© Служба новостей «URA.Ru»
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