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07 ноября 2017
06 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
17:37  07 ноября 2017 0

Свердловская полиция раскрыла детали попытки поджога памятника Ельцину

Полиция и ЧОП пресекли попытку поджога памятника Борису ЕльцинуФото: В.Н. Горелых, представитель ГУ МВД РФ по Свердловской области

В Екатеринбурге полиция и ЧОП пресекли попытку поджога памятника Борису Ельцину. Об этом рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

После задержания гражданина доставили для дальнейшего разбирательства в районный отдел, где сейчас его допрашивают в присутствии адвоката, выясняют мотив противоправного поступка, круг связей. С места происшествия следственно-оперативная группа полиции изъяла ряд вещественных доказательств, в том числе фрагменты осколков разбившейся бутылки, в которой находилось воспламеняющееся вещество.

Органы внутренних дел оперативно установили его личность — задержанным оказался мужчина 1986 года рождения, прибывший в столицу Среднего Урала из другого региона. Сыщики уголовного розыска также установили, что гражданин нигде не работает, с его слов, ранее судим за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства и за оскорбление представителя власти.

После попытки поджога памятника полиция возбудила уголовное дело по статье «вандализм». Подозреваемый содержится под стражей. «Более подробные и точные обстоятельства ЧП сыщики устанавливают», — прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области.

Ранее представители незарегистрированной партии «Другая Россия» сообщили о поджоге памятника, проиллюстрировав информацию отфотошопленным снимком «URA.RU». Кадр, который использовали члены партии, был сделан еще в июле 2014 года, а изображение огня на снимок фотографа агентства было наложено позже.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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