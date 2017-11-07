Свердловская полиция раскрыла детали попытки поджога памятника Ельцину

В Екатеринбурге полиция и ЧОП пресекли попытку поджога памятника Борису Ельцину. Об этом рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
После задержания гражданина доставили для дальнейшего разбирательства в районный отдел, где сейчас его допрашивают в присутствии адвоката, выясняют мотив противоправного поступка, круг связей. С места происшествия следственно-оперативная группа полиции изъяла ряд вещественных доказательств, в том числе фрагменты осколков разбившейся бутылки, в которой находилось воспламеняющееся вещество.
Органы внутренних дел оперативно установили его личность — задержанным оказался мужчина 1986 года рождения, прибывший в столицу Среднего Урала из другого региона. Сыщики уголовного розыска также установили, что гражданин нигде не работает, с его слов, ранее судим за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства и за оскорбление представителя власти.
После попытки поджога памятника полиция возбудила уголовное дело по статье «вандализм». Подозреваемый содержится под стражей. «Более подробные и точные обстоятельства ЧП сыщики устанавливают», — прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области.
Ранее представители незарегистрированной партии «Другая Россия» сообщили о поджоге памятника, проиллюстрировав информацию отфотошопленным снимком «URA.RU». Кадр, который использовали члены партии, был сделан еще в июле 2014 года, а изображение огня на снимок фотографа агентства было наложено позже.