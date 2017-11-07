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07 ноября 2017
15:01  07 ноября 2017 3

Предвыборная программа Собчак объединит РПЦ и гей-пропаганду

Ксения Собчак в Екатеринбурге. Встреча с электоратом и лекция для молодых мам, собчак ксения
Телеведущая напомнит россиянам о равноправии граждан и роли РПЦФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Ксения Собчак идет в президенты
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Телеведущая Ксения Собчак в ходе предвыборной кампании выступит за отмену закона о гей-пропаганде. О планах кандидата в президенты рассказал член ее избирательного штаба, ЛГБТ-активист Антон Красовский.

«Она будет выступать за равноправие людей вне зависимости от пола, национальности и сексуальной ориентации, за отмену закона о гей-пропаганде, установление партнерских отношений с США и восстановление отношений с Украиной, за прекращение военных действий России в Сирии», — цитирует Красовского «Ридус».

По словам Красовского, Собчак также намерена высказаться на тему чрезмерного влияния на общество Русской православной церкви. В штабе Собчак уверены, что темы ее предвыборной программы важны, поскольку до телеведущей никто не вел подобного диалога не только с народом, но и внутри элит.

«Это серьезные темы, в отношении которых в обществе нет консенсуса ни среди либералов, ни среди охранителей, но нет и серьезной дискуссии. Спорные вопросы не проговариваются с народом», — отметил Красовский.

Ранее «URA.Ru» сообщало о разногласиях внутри предвыборного штаба Собчак. Сторонники телеведущей не пришли к общему мнению по вопросу защиты прав ЛГБТ-сообщества и отношению к 1990-м годам. Конфликт привел к уходу из штаба группы политтехнологов под руководством Алексея Ситникова.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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