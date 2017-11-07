Предвыборная программа Собчак объединит РПЦ и гей-пропаганду

Телеведущая Ксения Собчак в ходе предвыборной кампании выступит за отмену закона о гей-пропаганде. О планах кандидата в президенты рассказал член ее избирательного штаба, ЛГБТ-активист Антон Красовский.
«Она будет выступать за равноправие людей вне зависимости от пола, национальности и сексуальной ориентации, за отмену закона о гей-пропаганде, установление партнерских отношений с США и восстановление отношений с Украиной, за прекращение военных действий России в Сирии», — цитирует Красовского «Ридус».
По словам Красовского, Собчак также намерена высказаться на тему чрезмерного влияния на общество Русской православной церкви. В штабе Собчак уверены, что темы ее предвыборной программы важны, поскольку до телеведущей никто не вел подобного диалога не только с народом, но и внутри элит.
«Это серьезные темы, в отношении которых в обществе нет консенсуса ни среди либералов, ни среди охранителей, но нет и серьезной дискуссии. Спорные вопросы не проговариваются с народом», — отметил Красовский.
Ранее «URA.Ru» сообщало о разногласиях внутри предвыборного штаба Собчак. Сторонники телеведущей не пришли к общему мнению по вопросу защиты прав ЛГБТ-сообщества и отношению к 1990-м годам. Конфликт привел к уходу из штаба группы политтехнологов под руководством Алексея Ситникова.