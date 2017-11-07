Европейский суд поддержал Стаса Михайлова в войне против Реввы

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу певца Стаса Михайлова против российских властей из-за того, что суды РФ отказались защитить права артиста на образ, который использовал юморист Александр Ревва в фильме «Дублер».
Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. «Чудны дела!» — отметил правозащитник, опубликовав скриншот документа.
Суть претензий Михайлова сводится к тому, что образ, созданный Реввой, запятнал его деловую репутацию и достоинство. В тексте говорится, что певец имеет право обратиться к 152-й статье Гражданского кодекса РФ («Защита чести, достоинства и деловой репутации»). Также в жалобе заявляется, что российские суды ознакомились лишь с трейлером фильма и отказались смотреть картину целиком.
Словосочетание «коммуницировать жалобу» в процессуальной практике Европейского Суда означает процедуру направления поступившей в суд жалобы государству, действия которого обжалуются.