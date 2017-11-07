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07 ноября 2017
09:03  07 ноября 2017 1

Европейский суд поддержал Стаса Михайлова в войне против Реввы

Открытая лицензия 07.07.2015. Стас Михайлов., михайлов стас
Михайлов хочет наказать юмористаФото: stas-mihaylov.ru

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу певца Стаса Михайлова против российских властей из-за того, что суды РФ отказались защитить права артиста на образ, который использовал юморист Александр Ревва в фильме «Дублер».

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. «Чудны дела!» — отметил правозащитник, опубликовав скриншот документа.

Суть претензий Михайлова сводится к тому, что образ, созданный Реввой, запятнал его деловую репутацию и достоинство. В тексте говорится, что певец имеет право обратиться к 152-й статье Гражданского кодекса РФ («Защита чести, достоинства и деловой репутации»). Также в жалобе заявляется, что российские суды ознакомились лишь с трейлером фильма и отказались смотреть картину целиком.

Словосочетание «коммуницировать жалобу» в процессуальной практике Европейского Суда означает процедуру направления поступившей в суд жалобы государству, действия которого обжалуются.

Фото: Скриншот Telegram-канал Павел Чиков

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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