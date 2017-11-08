22:00 08 ноября 2017 0

Елена Исинбаева вскоре станет мамой Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева вскоре станет матерью. В личном аккаунте в Instagram спортсменка впервые выложила фото, где хорошо виден ее животик.

В соцсети, правда, Елена ни слова не говорит о своей беременности: она презентует Кубок Чемпионата мира FIFA в Волгограде. Однако подписчики Исинбаевой не упустили момента, чтобы поздравить спортсменку с беременностью. «Ленточка берегите себя и малыша», «Поздравляю с материнством», «Леночка, крепкого Вам здоровья! Очень рада за вас!», — пишут поклонники спортсменки.

В августе этого года Елена пережила тяжелую утрату — у нее умерла мама. Спортсменка выложила в соцсети траурное фото, сопроводив его трогательным комментарием.

В мае этого года чемпионку заставили покинуть пост председателя наблюдательного совета РУСАДА. Такое требование выдвинуло Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Удаление Исинбаевой из РУСАДА стало одним из условий восстановления России в WADA. Избрание Исинбаевой председателем наблюдательно совета РУСАДА также раскритиковали в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). В черный список IAAF Исинбаева попала в феврале 2016 года в числе других легкоатлетов из России, которым запретили выступать на международных соревнованиях из-за допинговых скандалов в российском спорте.