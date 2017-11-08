{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экскурсионный автобус с детьми разбился под Ярославлем
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,25
Динамика за 2 недели
Евро 68,70
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 ноября 2017
22:00  08 ноября 2017 0

Исинбаева впервые вышла в свет в «интересном» положении. ФОТО

Предварительная жеребьевка ЧМ-2018. Санкт-Петербург, исинбаева елена, симонян никита
Елена Исинбаева вскоре станет мамойФото: Антон Белицкий © URA.RU

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева вскоре станет матерью. В личном аккаунте в Instagram спортсменка впервые выложила фото, где хорошо виден ее животик.

В соцсети, правда, Елена ни слова не говорит о своей беременности: она презентует Кубок Чемпионата мира FIFA в Волгограде. Однако подписчики Исинбаевой не упустили момента, чтобы поздравить спортсменку с беременностью. «Ленточка берегите себя и малыша», «Поздравляю с материнством», «Леночка, крепкого Вам здоровья! Очень рада за вас!», — пишут поклонники спортсменки.

В августе этого года Елена пережила тяжелую утрату — у нее умерла мама. Спортсменка выложила в соцсети траурное фото, сопроводив его трогательным комментарием.

В мае этого года чемпионку заставили покинуть пост председателя наблюдательного совета РУСАДА. Такое требование выдвинуло Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Удаление Исинбаевой из РУСАДА стало одним из условий восстановления России в WADA. Избрание Исинбаевой председателем наблюдательно совета РУСАДА также раскритиковали в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). В черный список IAAF Исинбаева попала в феврале 2016 года в числе других легкоатлетов из России, которым запретили выступать на международных соревнованиях из-за допинговых скандалов в российском спорте.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров