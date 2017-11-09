23:08 09 ноября 2017 0

Вручение престижной бизнес-премии покажут в прямом эфире Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Торжественную церемонию вручения премия «Человек года» 23 ноября организатовы впервые будут транслировать в режиме онлайн. Как сообщили «URA.RU» в издании «Деловой квартал», которое является учредителем премии, церемония награждения пройдет в екатеринбургском Театре юного зрителя. Ожидается, что в ней примут участие не менее пяти сотен гостей.

На церемонию приглашены успешные предприниматели, представители культуры, политики, чиновники и общественные деятели. «Это люди, которые определяют не только повестку, но и экономический вектор развития области», — отметили в «Деловом квартале».

В этом году вручение премии пройдет уже в восьмой раз. Впервые со своей номинацией в церемонии будет участвовать наше агентство «URA.RU». Журналисты «URA.RU» составили широкий список из 42 кандидатов на получение звания чиновника 2017 года. В результате рейтингового голосования в нем осталось семь претендентов, которых мы вынесли на суд своих читателей. По итогам голосования тройку финалистов замыкает глава администрации губернатора Владимир Тунгусов. Второе место по результатам голосования занял глава Сысерти Дмитрий Нисковских. Первое место читатели «URA.RU» отвели министру транспорта Свердловской области Василию Старкову.

Ранее директор «Делового квартала» Сергей Дружинин рассказал нашему изданию о настроениях среди екатеринбургских бизнесменов и анонсировал изменения, которые привлекут внимание зрителей на церемонии вручения премий.