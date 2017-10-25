«Бизнесмены уверены, что во власти работают «троечники»

23:35 25 октября 2017 0

Премия «Делового квартала» не только светское мероприятие, но и желанная награда, признание Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Деловая элита Екатеринбурга готовится к вручению своей главной награды — «Деловой квартал» подводит итоги года. Вот-вот будут объявлены номинанты. А в конце ноября пройдет сама церемония. Нет сомнений, что политики станут спорить о результатах в своей номинации, а журналисты комментировать имя обладателя главной премии — «Человек года». Директор «Делового квартала» Сергей Дружинин согласился рассказать «URA.RU» о настроениях среди екатеринбургских бизнесменов и анонсировал изменения, которые привлекут внимание зрителей.

— Для меня «Деловой квартал» — это коллеги, которые ежедневно фиксируют изменения в состоянии, в развитии екатеринбургского бизнеса. Поэтому сдавай секреты: что сегодня является главным настроением для бизнеса земляков?

— С 2014 года перед вручением премии, мы публикуем результаты большого исследования настроений среднего бизнеса Екатеринбурга. Это наш совместный проект с «Райффайзенбанком», срез мнений предпринимателей по той экономической ситуации, в которой мы находимся. В нынешнем опросе участвовали руководители 86 компаний с годовой выручкой бизнеса от 500 млн до 5 млрд рублей. 42% из них работают в сфере ритейла, 23% — промышленность.

Сергей Дружинин следит за изменениями в настроениях екатеринбургских бизнесменов, отчего его оценка происходящего особенно интересна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Если в нашем первом исследовании в 2014 году 63% опрошенных планировали развиваться, то в 2016-м таких было 42%, и в этом году их столько же.

— Так стоит радоваться, что не упали еще сильнее…

— Ты сейчас устроишь жонглирование словами: дно пробито — не пробито. Зачем? Мы от этого отказались, и наше исследование отрезвляющее, реалистичное. Да, чего-то совсем патового наши собеседники не ожидают. Но и надежд на будущее пока тоже не строят. Треть намерены инвестировать в свой бизнес в 2017—18 годах. С 2015 года их количество сократилось (было 50%), изменилась и цель инвестирования. Раньше говорили, что готовы диверсифицировать свои предприятия, обучать сотрудников. Сейчас все ответы об одном — о расширении производства или модернизации.

Интересен и второй тренд: 53% опрошенных, почти вдвое больше, чем за все предыдущие исследования, заявили об увеличении интереса к работе с госструктурами.

— Это первый год, когда вы такое заметили?

— Это первый год, когда этот тренд звучит не в ощущениях, а явно виден в цифрах.

Человек 2016 года Андрей Симановский стал открытием для всего Екатеринбурга Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Думаю, тебе в нашем исследовании понравится блок «Отношения среднего бизнеса с властью». Наших респондентов не устраивает административный климат в регионе, никто из опрошенных не поставил свердловским чиновникам «отлично». Оценки «хорошо» оказались единичными. В целом предприниматели считают, что им приходится работать с «троечниками». В предыдущие годы оценки были лучше, и такого категоричного консолидированного мнения большинства мы не видели.

К усилиям чиновников, которые пытаются наладить межотраслевые и межсегментные связи, предприниматели относятся скептически. Наши респонденты готовы искать общий язык с чиновниками по стратегическим вопросам, но предлагаемые варианты не вызывают особого интереса. И если в прошлом году до половины участников опроса говорили, что готовы участвовать в разработке стратегических документов, то сейчас таких стало значительно меньше.

— Объясняют почему?

Организаторы утверждают, что снижают уровень пафоса. Но екатеринбургская публика продолжает любить софиты Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— Публично это не звучит, а — «не для печати» — ссылаются на неудачный опыт. То есть, был энтузиазм, конкретные предложения. Но они либо оседали где-то среди бумажек, либо кто-то приписывал эти достижения себе, а вопрос все равно не решался. И отсюда пессимизм и недоверие.

— Замечания у ваших респондентов в адрес муниципальной, региональной власти? Или только федеральной?

— Муниципальная власть — это, грубо говоря, меньшее из трех зол. Сложности с областью, а с федерацией еще сложнее.

— Ваша премия будет проходить в восьмой раз. Были же года, когда был, наоборот, эмоциональный подъем участников?

Дружинин говорит, что самовыдвижение в нескольких номинациях позволяет открыть городу новых героев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Конечно. Мы, как хроникеры бизнеса и экономической ситуации, знаем, как все поменялось. Когда в 2009-м был первый кризис, были какие-то ожидания, что все изменится и вернется на докризисные показатели. Потом стало лучше: многие не достигли докризисного уровня, но застабилизировались, поняли, что дальше можно жить. А потом случилось падение рубля…

— Если говорить о номинантах премии, которая будет в этом году, как меняется портрет номинанта? Это истории яркого успеха или выживания с широко расправленными плечами?

— Мы, естественно, нацелены на рассказ об историях успеха, потому что считаем своей целью побуждать действовать, показывая положительные примеры. А вторая составляющая — формировать правильный образ предпринимателя в обществе. И премия «Человек года» нацелена на демонстрацию действительно самых успешных историй. Не выдуманных, не проплаченных, а объективных и честных.

— Эти истории сейчас находить сложнее, чем год назад?

Репортажи с церемонии всегда любимы читателями Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— Нет, этому же посвящен сам «Деловой квартал». Дело тут в другом. У нас каждый год меняется часть номинаций: то есть на изменения в экономике мы реагируем, вводя номинации в новых актуальных бизнесах и выводя неактуальные. Перечень номинаций на нашей премии — это индикатор экономической ситуации. Были годы, когда автомобильная отрасль уходила вниз и, соответственно, историй успеха не было. Не было и номинации. А в прошлом году мы ее восстановили. В прошлом году ввели «Ресторатор года».

Из новинок этого года у нас «Частная медицина» и «Складская логистика». Мы видим, что строятся большие логистические центры: и федеральные операторы сюда приходят, и ритейловые сети строятся. Мы на это должны реагировать, и реагируем…

— У вас есть номинация «Чиновник года», и в политической тусовке про нее каждый раз много разговоров. Потому что в мире чиновников не может быть такого: номинирован губернатор, а побеждает его министр.

- (смеется) Это мы понимаем из репортажей «URA.RU». Конечно, мы преследуем цели бизнес-сообщества, и в этот момент ты видишь, что реально существуют два мира. За один, условно говоря, отвечаешь ты, а за другой — я. И это интересно.

— Много споров звучит и по поводу основной номинации, победителей в которой определяет «ДК». Я не помню еще ни одного года, чтобы победителя единодушно приняли…

— Но это же круто. Если тебя обсуждают и что-то говорят, критикуют, это значит, что премия — она, в общем, живая. И она необходима. Наша задача — это вот диалог.

— Я должен сказать, что ваш выбор прошлого года — Андрей Симановский — это гениально. Вы реально предугадали появление человека в публичном поле. Как вы выбираете победителя номинации?

— Помимо достижений делового сезона, мы, конечно, учитываем еще «выслугу лет». То есть, понятно, что тут должен быть богатый бэкграунд: за Андреем Моисеевичем мы наблюдали много лет. Вообще у нас при обсуждении не меньше трех кандидатов — нелегкий выбор.

— У вас есть номинации, в которые можно номинировать себя самостоятельно. Я не понимаю этого механизма, зачем он?

— Мы преследуем две цели: представить новых лиц бизнес-сообществу и нам, как СМИ, самим получить новых ньюсмейкеров, спикеров, новых героев. Поэтому объявляя такой сбор, мы получаем возможность этих людей узнать. В этом году у нас, наверное, рекордное количество заявившихся.

— Что еще нового готовите?

— Принципиально, в плане номинантов, в плане взаимодействия с экспертным советом, ничего не меняется. А в плане самой церемонии: будет меньше официоза и больше неформальности.

Дружинин говорит, исследование фиксируют негативные настроения, но в воздухе витают качественные изменения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В прошлом году мы поменяли площадку, впервые проводили премию в ТЮЗе, хотя ранее выбирали пафосные театр драмы и оперный. Одновременно поменялся целый комплекс мероприятий внутри самой церемонии. От строгой классической музыки мы пришли к эстрадно-симфоническому формату. От статичных видеорядов — к акцентированию на видео. По реакции знаю, что зрителям понравилось.

«Человек года» — это не просто вручение статуэток, это еще и деловой прием, который завершает год. И повстречаться, обсудить какие-то вещи, на нашей площадке очень комфортно.

— Это редкая история: премия СМИ, а отношение к ней, как к отраслевой. Навскидку только у «Собаки» такое получилось: они про светский Екатеринбург, а вы про деловой. И что интересно: вы ведь уже не журнал.

— Не совсем так. Сегодня «Деловой квартал» — это кросплатформенное медиа. Читатель и рекламодатель может выбрать наиболее удобный для себя способ взаимодействия: ежемесячный журнал, портал DK.RU, соцсети и мессенжеры, в которых мы присутствуем, email-рассылку и наши ивенты.

В прошлом году появилась номинация «ресторатор года». Победителем признали Олега Ананьева Фото: Александр Мамаев © URA.RU

С середины 2015 года — то есть уже более двух лет — мы концентрируемся на развитии в вебе, это факт. Интересная трансформация, потому что изначально присутствие в интернете для «Делового квартала» было дополнением к журналу.

— Я из газеты пришел в интернет, но никогда не участвовал в перестройке бумажного бизнеса в диджитал. Сложная работа?

— Думаю, это один из самых интересных периодов развития «Делового портала» — издания, которому скоро 25 лет. Пришлось все бизнес-процессы перестраивать, менять редакционную политику (когда журнал был первичен, то и контент готовился под «бумагу»). Мы стали анализировать, как воспринимается контент в интернете, почему читатель потребляет тот или иной вид контента…

— Это тот инсайд, за которым охотятся все медиа. Расскажешь?

— (улыбается) У нас есть гипотезы — и рубрикатор, который мы недавно обновили на портале, отражает их. Мы уменьшили количество материалов, которые делали нас серьезным справочником. Но сам пул тем, которые затрагиваем, значительно расширили: то есть, если раньше концентрировались на бизнесе, то сейчас пишем и про жизнь.

— (смеется) Которая продолжается, несмотря на результаты опросов.

— Опросы опросами, а есть некое субъективное ощущение… С людьми общаешься, и чувствуешь, что в этом году как-то легче. Люди выдохнули.

— Отлично! Я разговаривал с нашими коллегами — Верой Тарасовой, Богданом Кульчицким — они такое же настроение чувствуют.

— Его пока не измерить. Но метафизически, интуитивно, ты понимаешь, что все меняется. Можно смотреть цифры: по ним все плохо. А с людьми общаешься, и ощущаешь: прошлый год был переходный, все немножко аккуратные были. А сейчас шестеренки снова крутятся. Жизнь продолжается.