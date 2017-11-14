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09:51  14 ноября 2017 0

На Челябинск опустился едкий туман. ФОТО

Челябинск смог, туман, экология, смог, челябинск
Туман со смогом накрыл ЧелябинскФото: Альбина Золотухина © URA.RU
новость из сюжета:
Смог накрыл Челябинск
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Густой туман накрыл Челябинск в ночь на 14 ноября. С утра в городе ощущается резкий химический запах, передает корреспондент «URA.RU».

Неблагоприятные метеоусловия были объявлены 12 ноября, в воскресенье. Синоптики сообщили о слабом ветре, при котором вредные примеси не рассеиваются в воздухе.

Накануне режим НМУ был продлен до 14 ноября. При полном безветрии в условиях тумана и смога ситуация ухудшилась. Аэропорт работает в обычном режиме, рейсы не задерживаются.

«Гражданам в этот период рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

На экологические проблемы в регионе обратил внимание президент РФ Владимир Путин во время своего визита на Южный Урал. В Росприроднадзоре в Москве пройдет совещание, на котором будет обсуждаться состояние атмосферного воздуха в Челябинске.

Тем временем, пользователи в соцсетях делятся фотографиями едкого тумана и своими впечатлениями. «Тот, кто не умеет отличать туман от смога, как умеют отличать и чувствовать жители Челябинска. Не проходящий туман не утром, не вечером. Сыпь у детей и взрослых, постоянное состояние слабости и тошноты и т. п. и это все „туман“ конечно», — пишет одна из пользовательниц «ВКонтакте».

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Фото: Ирина Рыбина

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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