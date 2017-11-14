Сенатор указал на тех, кто действительно нарушает порядок
Мировой порядок следует спасать не от России, а от стран, которые систематически вторгаются в политику суверенных государств и совершают там государственные перевороты. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter-блоге.
«Межд[ународную] систему правил надо спасать не от России, а от адептов интервенций, госпереворотов и смены режимов. Вот эти „правила“ Россия не примет», — написал Пушков.
Поводом для заявления сенатора стали слова британского премьер-министра Терезы Мэй, которая назвала Россию лидером тех сил, что подрывают правила международных отношений. Она обвинила Кремль в кибератаках, конфликте на Украине и вмешательстве в зарубежные выборы, напоминает агентство Nation News.