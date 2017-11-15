Компания «Яндекс», владеющая картографическим сервисом, назвала самые аварийные и опасные места на дорогах Екатеринбурга. Для этого специалисты компании использовали отметки о ДТП за последние два года, которые оставили пользователи приложений «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор».
Как сообщили в пресс-службе компании, самыми аварийными местами в столице Урала (где водители оставили больше всего меток о ДТП) стали участки дорог вблизи станций метро и выезды из торговых и бизнес-центров, а также крупные магистрали, такие как улицы Халтурина, Малышева и проспект Космонавтов.
Самыми опасными (где отношение числа отметок к числу проездов в этом месте с включённым навигатором оказалось самым высоким) признали перекрёстки, особенно те, где принята сложная схема движения и отсутствуют светофоры. Первым по опасности числится пересечение улицы Амундсена и объездной дороги.
Ранее в ПДД были внесены изменения, касающиеся проезда перекрестков с круговым движением. По мнению экспертов, очередное ноу-хау может привести к многочисленным автоавариям по всей стране.