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16 ноября 2017
15 ноября 2017
03:49  16 ноября 2017 0

Первое издание книги о Гарри Поттере ушло с молотка за рекордную сумму

Уникальность книги заключается в том, что она подписана лично авторомФОТО: Flickr, casajump

Первое издание книги про знаменитого волшебника Гарри Поттера продано на аукционе в Лондоне за рекордную сумму — 140 тысяч долларов.

Книга «Гарри Поттер и философский камень» была издана в 1997 году и лично подписана автором Джоан Роулинг. «Для Миры, Настасии и Кая с большой любовью от Джо», — говорится в подписи. О том, кому адресована надпись, не уточняется, передает RT.

Начальная цена лота составляла от 40 до 53 тысяч долларов, но в итоге окончательная стоимость превысила оценочную в три с половиной раза. В аукционном доме рассказали, что, кроме подписи самой Роулинг, это издание больше ничем не примечательно. «Сама по себе это совершенно обычная книга, поэтому заплаченная за нее цена — самая большая в истории аукционов», — сообщается в заявлении Bonhams.

Серия произведений о приключениях юного волшебника под авторством британской писательницы Джоан Роулинг стала мировым бестселлером. Книги о Гарри Поттере выпускались с 1997 по 2007 год и изданы общим тиражом в 450 миллионов экземпляров. Основной сюжет посвящён противостоянию Гарри и тёмного волшебника по имени лорд Волан-де-Морт, в чьи цели входит обретение бессмертия и порабощение магического мира. История о юном чародее переведена на 79 языков, а также по ней сняты восемь кинолент, которые в общей сумме собрали около 7,7 миллиардов долларов и заняли второе место в списке самых прибыльных серий фильмов в мире.

Александр Черноскутов
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