17:24 18 ноября 2017 0

Ожиревшие военные получат шанс исправить свою физическую форму Фото: depositphotos.com © URA.RU

Российская армия избавится от военных с избыточным весом. Такое решение принял глава Минобороны Сергей Шойгу по итогам медобследования военнослужащих в 2017 году. До 15 декабря военнослужащим с третьей и четвертой степенью ожирения предложат уволиться или перевестись на другие посты.

Наличие такого приказа корреспонденту «URA.RU» подтвердил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке и бывший руководитель пресс-службы Минобороны Виктор Баранец. «Такой приказ Министерства обороны действительно есть, по нему будут увольнять военных с третьей и четвертой степенью ожирения. Но речь не идет о массовых увольнениях — меры коснутся нескольких долей одного процента», — отметил собеседник агентства.

Баранец напомнил, что Министерство обороны РФ начало борьбу с ожирением среди военных еще во времена работы Анатолия Сердюкова. Несколько лет назад офицеры, испытывавшие проблемы с лишним весом, запросто могли лишиться обучения в военной академии или не добраться до нового звания. «Доходило до смешного — некоторые военные, желая похудеть, срочно ставили себе клизмы», — вспоминает Баранец.

По мнению эксперта, новый приказ Минобороны станет сигналом для тех, кто наплевательски относится к своей физической форме и образу российского военного в целом: «Идет борьба за имидж армии — разжиревших кабанов не любят нигде: ни в войсках, ни в штабах. Это ведь посмешище для собственного народа. Среди военных даже начала ходить шутка о „зеркальной болезни“ — когда свой детородный орган можно увидеть только в зеркале из-за огромного живота».

Баранец отметил, что скоропалительных решений по увольнениям ждать не стоит —

все, кто не соответствуют параметрам, получат шанс улучшить свою физическую форму, а окончательные решения будут приниматься главными медицинским управлениям и главным кадровым управлением Минобороны.

Более подробно о причинах и последствиях «чистки» военных рядов «URA.RU» рассказал полковник в отставке, военный эксперт, военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин. «Армия — это организм молодой, поэтому кадровый голод ей не грозит. Тем не менее, некоторые полковники и генералы должны внимательно вдуматься в этот приказ и заняться своей фигурой. Потому что некрасиво, когда грузные, тяжелые и неповоротливые генералы стоят в строю. Это не является примером для молодых офицеров. Этот приказ заставит некоторых офицеров больше заниматься физической подготовкой, заботиться о своем здоровье», — подчеркнул Литовкин.

По словам эксперта, сейчас в армии доплачивают за то, если военный имеет какие-то спортивные разряды, и многие офицеры получают дополнительные немалые деньги за свою спортивную подготовку.

«Увольнять ведь будут не сразу, дается определенный срок на исправление, чтобы они могли похудеть. В госпитале Министерства обороны РФ есть отделения, где лечат от ожирения, это полезно, потому что армия — это организация для здоровых, физически крепких людей. Кто-то занимается собой, а кого-то нужно подстегивать. Этот приказ и направлен на то, чтобы кого-то подстегнуть. Ожирение наступает в возрасте 45—50 лет. Это тот возраст, когда люди выслужили сроки для получения пенсии. Если раньше полковник в 50 лет должен был быть уволен из ВС, то сегодня может служить до 55 лет. Соответственно, если ты хочешь служить до 55 лет — будь в хорошей спортивной форме», — считает обозреватель.

По словам Литовкина, хорошим примером для излишне полных офицеров могут стать все руководители сирийской операции — «подтянутые, физически крепкие люди, и там никого нет с обрюзгшими животами, как это было сравнительно недавно».