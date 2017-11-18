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18 ноября 2017
17:24  18 ноября 2017 0

«Некоторые военные срочно ставили себе клизму, чтобы похудеть». Первая реакция на указ Шойгу об увольнении толстых генералов

Клипарт. Ожирение, толстые люди, студенты на лекциях, выборы США, гаубица, баллистическая ракета, бургер, толстые люди, полные люди, лишний вес, толстяк, жирные люди, толстый живот
Ожиревшие военные получат шанс исправить свою физическую формуФото: depositphotos.com © URA.RU

Российская армия избавится от военных с избыточным весом. Такое решение принял глава Минобороны Сергей Шойгу по итогам медобследования военнослужащих в 2017 году. До 15 декабря военнослужащим с третьей и четвертой степенью ожирения предложат уволиться или перевестись на другие посты.

Наличие такого приказа корреспонденту «URA.RU» подтвердил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке и бывший руководитель пресс-службы Минобороны Виктор Баранец. «Такой приказ Министерства обороны действительно есть, по нему будут увольнять военных с третьей и четвертой степенью ожирения. Но речь не идет о массовых увольнениях — меры коснутся нескольких долей одного процента», — отметил собеседник агентства.

Баранец напомнил, что Министерство обороны РФ начало борьбу с ожирением среди военных еще во времена работы Анатолия Сердюкова. Несколько лет назад офицеры, испытывавшие проблемы с лишним весом, запросто могли лишиться обучения в военной академии или не добраться до нового звания. «Доходило до смешного — некоторые военные, желая похудеть, срочно ставили себе клизмы», — вспоминает Баранец.

По мнению эксперта, новый приказ Минобороны станет сигналом для тех, кто наплевательски относится к своей физической форме и образу российского военного в целом: «Идет борьба за имидж армии — разжиревших кабанов не любят нигде: ни в войсках, ни в штабах. Это ведь посмешище для собственного народа. Среди военных даже начала ходить шутка о „зеркальной болезни“ — когда свой детородный орган можно увидеть только в зеркале из-за огромного живота».

Баранец отметил, что скоропалительных решений по увольнениям ждать не стоит —

все, кто не соответствуют параметрам, получат шанс улучшить свою физическую форму, а окончательные решения будут приниматься главными медицинским управлениям и главным кадровым управлением Минобороны.

Более подробно о причинах и последствиях «чистки» военных рядов «URA.RU» рассказал полковник в отставке, военный эксперт, военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин. «Армия — это организм молодой, поэтому кадровый голод ей не грозит. Тем не менее, некоторые полковники и генералы должны внимательно вдуматься в этот приказ и заняться своей фигурой. Потому что некрасиво, когда грузные, тяжелые и неповоротливые генералы стоят в строю. Это не является примером для молодых офицеров. Этот приказ заставит некоторых офицеров больше заниматься физической подготовкой, заботиться о своем здоровье», — подчеркнул Литовкин.

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По словам эксперта, сейчас в армии доплачивают за то, если военный имеет какие-то спортивные разряды, и многие офицеры получают дополнительные немалые деньги за свою спортивную подготовку.

«Увольнять ведь будут не сразу, дается определенный срок на исправление, чтобы они могли похудеть. В госпитале Министерства обороны РФ есть отделения, где лечат от ожирения, это полезно, потому что армия — это организация для здоровых, физически крепких людей. Кто-то занимается собой, а кого-то нужно подстегивать. Этот приказ и направлен на то, чтобы кого-то подстегнуть. Ожирение наступает в возрасте 45—50 лет. Это тот возраст, когда люди выслужили сроки для получения пенсии. Если раньше полковник в 50 лет должен был быть уволен из ВС, то сегодня может служить до 55 лет. Соответственно, если ты хочешь служить до 55 лет — будь в хорошей спортивной форме», — считает обозреватель.

По словам Литовкина, хорошим примером для излишне полных офицеров могут стать все руководители сирийской операции — «подтянутые, физически крепкие люди, и там никого нет с обрюзгшими животами, как это было сравнительно недавно».

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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