Ведущий пиарщик свердловской полиции сообщила, что покидает свой пост

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области подполковник Нина Пелевина сообщила на своей страничке в Facebook о том, что покидает работу в органах внутренних дел.
«Решительный шаг сделан. Впереди целый мир, и он ждет меня! Пожелайте мне удачи! Я буду всегда с радостью и теплом вспоминать свою работу в пресс-службе полиции, но хочется попробовать чего-то нового, поэтому — кто не спрятался, я не виновата», — написала Пелевина.
В беседе с корреспондентом «URA.RU» Нина Пелевина подтвердила перемены в своей жизни, умолчав, впрочем, о том, куда переходит на работу. Руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых пока воздержался от комментариев. По информации «URA.RU», вопрос о том, кто займет место уходящего специалиста, пока не решен.
Нина Пелевина проработала в органах внутренних дел практически двадцать лет и зарекомендовал себя как профессионал высочайшего класса. Редакция «URA.RU» желает коллеге дальнейших карьерных успехов и достижений!