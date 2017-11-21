12:56 21 ноября 2017 0

Тем, кто нас защищает в любое время суток, — особые новогодние подарки! Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Группа компаний «СКОН» объявляет беспрецедентную новогоднюю акцию сразу для нескольких категорий покупателей. Очень хорошие скидки на квартиры в строящихся домах могут получить полицейские, медики и учителя.

Это будут настоящие подарки для представителей очень значимых профессий. «Важнее здоровья нет ничего. Как часто мы говорим спасибо нашим врачам за наше хорошее самочувствие, за помочь в самых сложных ситуациях, за спасенные жизни, за чудо! Группа компаний „СКОН“ в преддверии Нового года хочет поблагодарить всех врачей и сделать для них подарок!» — рассказывают в компании.

Медикам тут готовы предоставить скидку 7% при покупке жилья в ЖК «Родник». Например, двухкомнатная квартира площадью 48,7 квадратных метров будет стоить не 3,1 млн рублей, а 2,9. Экономия — 200 тыс рублей.

1/1 Так будет выглядеть ЖК «РОДНИК» Группа компаний «СКОН»

Сразу несколько выгодных предложений ГК «СКОН» делает для полицейских. Компания объявляет для сотрудников МВД беспрецедентную новогоднюю акцию «Безопасность и порядок» при покупке жилья в ЖК «СТРЕЛКИ».

Например, для сотрудников правопорядка установлены дополнительные — к существующим — в 6 и 7%. В ЖК «СТРЕЛКИ» на объекты площадью до 40 кв. метров для них действует дополнительная скидка 1%, общая скидка 6% — только для сотрудников полиции. При покупке квартиры площадью 40 кв. метров за 2 млн рублей полицейские экономят 120 тыс. рублей. Также стражи правопорядка могут довести размер дисконта до 7%.

Скидка для полицейских на квартиры от 41 кв. м составляет 7%. Так, двухкомнатная квартира в 46,6 «квадратов» за 3 473 141 рубль полицейским обойдется в 3,2 млн рублей. Трехкомнатная квартира площадью 97,8 кв метров с первоначальной стоимостью 5,6 млн рублей со скидкой будет стоить 5,2 млн рублей с минимальной стоимостью по рынку новостроек в данном районе кв метра 52 000 рублей.

1/4 Вид на ЖК «СТРЕЛКИ» ГК «СКОН»

Свой выбор представителей именно силовых профессий для скидок в ГК «СКОН» обосновывают так. «Мы все хотим жить в социально благополучном городе, районе, доме. Только за последнее время прошло более 100 проверок боевой готовности нашей полиции. Сколько было ложных вызовов, минирований, и все эти вызовы были безукоризненно отработаны нашими полицейскими. Мы объявляем скидки в благодарность за спокойствие и порядок».

В ГК «СКОН» хотят сделать хороший новогодний подарок и преподавателям. Для них — спеццены в ЖК «Альфа». Тут учителям готовы предоставить скидку 5%.

1/3 ЖК «Альфа» на Эльмаше отличает удачнеое расположение ГК «СКОН»

«Детский сад, школа, институт … Педагоги на протяжении 20-25 лет идут рядом с каждым из нас. А воспитывают их в педагогическом университете, что рядом с нашим ЖК „АЛЬФА“. Поэтому за знания, за терпение, за любовь к своему делу мы дарим скидку всем уважаемым преподавателям», — говорят в компании.

Отдел продаж ГК «СКОН»

ул. Белинского, 76

тел. +7 (343) 345 05 70

gk-strelky.ru

*Срок действия акции с 20.11.2017 до 31.12.2017.

Застройщик: ООО «Башня Времени». Проектная декларация опубликована на сайте: http://gk-strelky.ru/o-proekte/dokumenty/. Договор в соответствии с ФЗ-214 «Об участии в долевом строительстве».

Застройщик ООО «Постовского, 15», Проектная декларация на сайте: http://postovskogo.ru/o-proekte/dokumenty/.

Застройщик ЖК«Альфа» — ООО «Формула Развития Территорий» http://gkalpha.ru/

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