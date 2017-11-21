18:39 21 ноября 2017 0

Губернатор рассказал, в каких случаях предприятиям, расположенным в центре Перми, стоит готовиться к переезду Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор Пермского края Максим Решетников рассказал, как будет взаимодействовать с промышленниками и инвесторами. Также он поделился планами относительно крупнейших оборонных заводов и рассказал, в каких случаях предприятиям, расположенным в центре Перми, стоит готовиться к переезду.

Глава Прикамья будет искать индивидуальные подходы к предприятиям региона. «У крупных предприятий свои особенности: кому-то необходимо адресное сопровождение, решение вопросов по недропользованию, где-то требуется содействие в строительстве и управлении этими процессами», — рассказал Решетников в интервью «Коммерсанту». Малому бизнесу губернатор обещал создать максимально прозрачную среду. При этом он призвал предпринимателей идти на контакт с властью: «Достучаться до губернатора, который много ездит по территориям и общается, всегда можно. Все, что можно сделать в рамках действующего законодательства, решается, и этот процесс жестко контролируется с моей стороны».

Журналисты в беседе с Решетниковым напомнили об опыте его предшественников, один из которых [Олег Чиркунов] заманивал инвесторов льготами, а другой [Виктор Басаргин] — лоббизмом. Глава Прикамья согласился, что и тот, и другой инструменты замечательны и помогают промышленности региона двигаться вперед, но сейчас работает другой механизм — специнвестконтракты.

В этом случае льгота представляется на основе взаимных обязательств. Специнвестконтракт заключается на определенный срок. Если за оговоренное время освоить производство промышленной продукции, край просто не получит того, что у него и так не было, но ничего не потеряет, объяснил губернатор. Решетников отметил, что сейчас совместно с зарубежными инвесторами прорабатывается несколько проектов, но подробностей раскрывать не стал.

«Отдельно хочу остановиться на лоббировании интересов пермских предприятий. Конечно, отстаивать их нужно. Но это, наверное, не столько лоббизм в привычном понимании этого слова, сколько дополнение федеральной промышленной политики», — отметил Решетников, добавив, что задача губернатора — выступить посредником, поскольку федеральные ведомства не всегда видят все аспекты.

«Когда территория имеет такой уровень промышленного потенциала, как у Пермского края, — это большая удача. Хорошо, что мы и дальше развиваем край в этом направлении. Сейчас в регионе крепкий директорский корпус, который обращается к нам не в логике „что нам делать“, а в логике „есть проект — нам нужна поддержка“. Так задачи решать можно иногда обычным звонком», — подчеркнул глава Прикамья.

Губернатор затронул и вопрос переноса предприятий из центра города на окраины. Напомним, он предлагал перенести завод «Ремпутьмаш», расположенный рядом с Камой, чтобы на его месте создать новую культурную площадку, где, в частности, может разместиться новое здание Пермской художественной галереи. Решетников обещал, что никаких насильственных переносов предприятий не будет.

«Нужно понимать, что если предприятие планирует активно инвестировать, то имеет смысл посмотреть другую площадку. Если предприятие просто планирует работать и развиваться на прежнем месте — это его право. В этом вопросе насилия быть не должно», — сказал глава региона.

«Очевидно, что затраты на перенос за счет девелопмента окупаются только в том случае, когда рынок „высокий“. Сейчас в девелопменте, с моей точки зрения, нет даже минимальной „маржи“», — добавил глава региона.

Решетников также рассказал о судьбе завода имени Дзержинского. По словам губернатора, ЗиД будет постепенно интегрирован «Ростехом». «И это логично, так как производственная цепочка предприятия полностью соответствует потребностям „Ростеха“», — отметил глава Прикамья. При этом власть будет делать все, чтобы производство осталось в крае.