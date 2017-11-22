Главный туристический маршрут Нижнего Тагила «Малахитовая линия» победил в международном конкурсе «Туристский бренд: лучшие практики — 2017». Жюри признало уральский проект победителем в номинации «Лучший бренд туристского маршрута/продукта/экскурсионной программы» в категории «Историко-культурный туризм». Диплом получил автор маршрута — городской центр развития туризма.
Конкурс проходит в Москве с 2015 года. «Это авторитетная награда, которая присуждается на основе оценки брендинга туристских компаний и объектов международным жюри, состоящим из профессионалов туризма и маркетинга. В конкурсе участвуют профессионалы и любители туризма, состоявшиеся эксперты и творческая молодежь», — говорится на сайте Центра развития туризма Нижнего Тагила.
Маршрут «Малахитовая линия» основан в 2015 году. Он объединил в себе ключевые исторические, культурные и архитектурные объекты Нижнего Тагила, например, памятник изобретателям Ефиму и Мирону Черепановым, Пионерский сквер, Театральный бульвар, театр драмы имени Мамина-Сибиряка. Всего в списке 30 достопримечательностей, протяженность маршрута — 5,7 километра.