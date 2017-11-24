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24 ноября 2017
23 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
10:58  24 ноября 2017 0

Мигрант украл двигатель за 44 млн рублей и выбросил его под Екатеринбургом

Судебное Алешкин Шевелев Курган, клетка, решетка, руки арестанта
Мужчина не подозревал, что находится в коробкеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Суд в Первоуральске отправил в колонию гражданина Узбекистана Рахимжона Юлдашева, который украл двигатель стоимостью свыше 44 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел 28 октября 2016 года. Водитель грузоперевозчика остановился на ночлег на автостоянке в районе 326 км трассы Пермь-Екатеринбург. По данным ведомства, Юлдашев ночью порезал кузов и вытащил первую попавшуюся ему коробку. В ней оказался газотурбинный двигатель, который изготовили на заказ в Израиле за 44,1 млн рублей.

Мужчина не смог его выгодно продать и выбросил возле контейнеров на одной из мусорных площадок на окраине Екатеринбурга. Вернуть похищенный груз потерпевшим не удалось, однако оборудование было застраховано.

Гражданина Узбекистана приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ранее он уже отбывал аналогичное наказание за разбойное нападение и хищение паспорта. Приговор не вступил в законную силу.

Дарья Рукачёва
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© Служба новостей «URA.Ru»
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