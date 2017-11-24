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24 ноября 2017
11:47  24 ноября 2017 0

Алтушкин хочет купить медный актив в самом центре Европы. За него также конкурируют Китай и Канада

Встреча Бориса Дубровского и Игоря Алтушкина в Карабаше, алтушкин игорь
Алтушкина привлекло расположение предприятияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Владелец «Русской медной компании» Игорь Алтушкин хочет купить сербскую госкомпанию RTB Bor, которая занимается добычей меди. По данным СМИ, миллиардер из российского топ-50 обратился к министерству горнодобывающей промышленности Сербии с предложением продать контроль в организации.

«Русская медная компания» рассматривает разные варианты сотрудничества с RTB Bor, пишет РБК. Возможен как выкуп компании, так и создание совместного предприятия с участием сербского государства на базе активов RTB Bor. По данным СМИ, Алтушкин готов вложить в актив 560 миллионов евро.

В пресс-службе РМК изданию подтвердили интерес к RTB Bor и выразили готовность принять сербскую делегацию в России. «Интерес к компании вызван в первую очередь тем, что предприятие имеет достаточно развитую инфраструктуру, возможности для расширения и модернизации производства и находится в самом центре Европы — третьего региона в мире по потреблению меди», — говорится в сообщении пресс-службы «Русской медной компании».

Директор корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов, ссылаясь на данные из открытых источников, заметил, что у сербской компании нет современных технологий и есть проблемы с геологией добычи руды. По словам эксперта, сделка выглядит не до конца понятной, только если RTB Bor не приняла новых решений о дальнейшем ведении добычных работ.

Известно также, что интерес к сербскому активу проявляли инвесторы из Китая и Канады.

Виктор Дорофеев
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