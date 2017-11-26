На Южном Урале призывник перед отправкой в армию спрыгнул с крыши

Житель Челябинской области, пытаясь избежать отправки в войска, получил тяжелые травмы
В Челябинской области призывник спрыгнул с крыши сборного пункта и получил тяжелую травму. ЧП произошло на сборном пункте «Южный», сообщил на своей странице в Facebook экс-депутат Центрального района Челябинска Марсель Хазиев.
Молодой человек получил перелом таза, открытый перелом одной ноги и закрытый перелом другой. Его доставили в больницу Копейска.
Известно, что призывник родом из Усть-Катава. Возможно, причиной его поступка стало нежелание служить в армии.
«Чтобы таких случаев не было, в Усть-Катаве необходим отдел Союза призывников России. Нужен молодой человек, отслуживший в армии, который готов развернуть работу в Усть-Катаве. Может кто подсказать?» — пишет Марсель Хазиев.