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Главные новости Челябинской области
19:27  26 ноября 2017 0

На Южном Урале призывник перед отправкой в армию спрыгнул с крыши

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Житель Челябинской области, пытаясь избежать отправки в войска, получил тяжелые травмыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области призывник спрыгнул с крыши сборного пункта и получил тяжелую травму. ЧП произошло на сборном пункте «Южный», сообщил на своей странице в Facebook экс-депутат Центрального района Челябинска Марсель Хазиев.

Молодой человек получил перелом таза, открытый перелом одной ноги и закрытый перелом другой. Его доставили в больницу Копейска.

Известно, что призывник родом из Усть-Катава. Возможно, причиной его поступка стало нежелание служить в армии.

«Чтобы таких случаев не было, в Усть-Катаве необходим отдел Союза призывников России. Нужен молодой человек, отслуживший в армии, который готов развернуть работу в Усть-Катаве. Может кто подсказать?» — пишет Марсель Хазиев.

Наталья Володина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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