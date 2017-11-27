22:10 27 ноября 2017 0

Шансонье требует возмещения морального ущерба Фото: Анна Майорова © URA.RU

Останкинский районный суд Москвы рассмотрит иск Александра Новикова к «Первому каналу». Об этом сообщила пресс-секретарь суда Виктория Агапова.

В понедельник, 27 ноября, состоялась досудебная подготовка по делу, в ходе которой было принято решение о назначении первого судебного заседания, сообщает РАПСИ. Оно назначено на 21 декабря.

Телеканал обвинил барда в хищении денежных средств пайщиков жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс», за что исполнитель теперь требует компенсировать моральный вред на сумму в один миллион евро. Новиков посчитал себя оскорбленным и заявил о своем решении на странице в Facebook.