12:43 28 ноября 2017 0

Деньги Зауралью дают для сбалансирования бюджета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганская область может рассчитывать на дотацию из федерального бюджета в размере 559 млн рублей. Как указано в постановлении правительства РФ, деньги выделяются на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на 2017 год.

В общей сложности правительство выделяет на дотации 23 регионам 11,5 млрд рублей. На самую внушительную помощь — 860 млн рублей — может рассчитывать Омская область, самая маленькая дотация предназначена Карелии — чуть больше 20 млн рублей.

В Зауралье, как уже писало «URA.RU», рассчитывают на эту дотацию. Ранее на заседании регионального правительства о дотации из федерального бюджета рассказал начальник областного финансового управления Елена Лукашук. Она отметила, что за девять месяцев 2017 года государственный долг Курганской области увеличился на 1,1 миллиарда рублей. На 1 ноября он составляет 16,6 млрд рублей.

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова назвала Курганскую область лидером антирейтинга по муниципальному долгу. Выступая в Совфеде в начале ноября, аудитор отметил, что «муниципальный долг на 1 октября составил 354 млрд рублей, во втором полугодии его рост отмечен в 41 субъекте, наибольший имеет место в Курганской области».