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28 ноября 2017
12:43  28 ноября 2017 0

Правительство направит миллиарды из резервов в регионы. В УрФО повезло только одному

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, новогодние украшения, бюджет, деньги, украшение, финансирование, тысячные купюры, инфляция, бумажные изделия, казнокрадство, растрата
Деньги Зауралью дают для сбалансирования бюджетаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганская область может рассчитывать на дотацию из федерального бюджета в размере 559 млн рублей. Как указано в постановлении правительства РФ, деньги выделяются на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на 2017 год.

В общей сложности правительство выделяет на дотации 23 регионам 11,5 млрд рублей. На самую внушительную помощь — 860 млн рублей — может рассчитывать Омская область, самая маленькая дотация предназначена Карелии — чуть больше 20 млн рублей.

В Зауралье, как уже писало «URA.RU», рассчитывают на эту дотацию. Ранее на заседании регионального правительства о дотации из федерального бюджета рассказал начальник областного финансового управления Елена Лукашук. Она отметила, что за девять месяцев 2017 года государственный долг Курганской области увеличился на 1,1 миллиарда рублей. На 1 ноября он составляет 16,6 млрд рублей.

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова назвала Курганскую область лидером антирейтинга по муниципальному долгу. Выступая в Совфеде в начале ноября, аудитор отметил, что «муниципальный долг на 1 октября составил 354 млрд рублей, во втором полугодии его рост отмечен в 41 субъекте, наибольший имеет место в Курганской области».

Нина Калинина
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