{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,58
Динамика за 2 недели
Евро 69,52
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 ноября 2017
29 ноября 2017
15:14  30 ноября 2017 0

FIFA рассказала, что будет с фуд-кортами на стадионах ЧМ-2018 в Екатеринбурге, Самаре, Ростове и Калининграде

Алексей Орлов на Агрофоруме-2017. Екатеринбург, центральный стадион, торт стадион
Будет ли продаваться еда на Центральном стадионе в дни ЧМ 2018 — вопрос все еще открытыйФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
все новости сюжета

FIFA отреагировала на провокационную информацию о проблемах, с которыми могут столкнуться болельщики чемпионата мира по футболу 2018 года на стадионах городов-участников. Сообщение о том, что в свежеотстроенных спортсооружениях мундиаля в Екатеринбурге, Самаре, Ростове и Калининграде могут быть запрещены фуд-корты, ранее появилось в телеграм-канале «Мутко против» (4493 подписчика).

«FIFA совместно с оргкомитетом „Россия-2018“ регулярно совершает рабочие визиты в города, организующие турнир, для обсуждения операционных вопросов, в том числе и в части подготовки инфраструктуры для организации питания болельщиков. Все пункты питания оснастят необходимым оборудованием, которое позволит предоставить болельщикам необходимый сервис и будет соответствовать всем санитарным нормам. FIFA не сомневается, что питание на стадионах чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ будет организовано на уровне, соответствующем стандартам турнира», — говорится в ответе пресс-службы FIFA, направленном в адрес нашей редакции.

Новость по теме
Власти заявляют о провокации против репутации жителей Екатеринбурга, Самары, Ростова и Калининграда. Источник — популярный Telegram-канал

На момент появления провокационного сообщения в телеграм-канале свердловские власти категорически опровергали написанное анонимами. «Глупости! Это продолжение „провокаций“, которые есть и которые, к сожалению, еще будут в предверии ЧМ-2018!» — объяснил тогда «URA.RU» министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Однако чуть позже авторы анонимного канала ознакомили журналиста «URA.RU» с фрагментом отчета, который составила инспекция FIFA после визита в Екатеринбург в 2016 году. В нем, в частности, говорится о том, что помещениям Центрального стадиона, где предполагается размещать фуд-корты, необходима перепланировка в соответствии с регламентом «Арена Фуд» (понятие из служебной документации, которое традиционные поисковики в интернете не выдают). Этот отчет, по нашей информации, был направлен в «Группу Синара», но та по неизвестной причине требуемые работы к началу 2017 года не выполнила, на что указывается уже в последующих отчетах инспекций. «URA.RU» направило соответствующий запрос в «Группу Синара», но ответ от компании пока не поступил.

К слову, жеребьевка команд, участниц ЧМ-2018, определит, кто в какой группе играет, уже в пятницу, 1 декабря, в Государственном Кремлевском дворце. Сами игры в 11 городах России пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров