15:14 30 ноября 2017 0

Будет ли продаваться еда на Центральном стадионе в дни ЧМ 2018 — вопрос все еще открытый Фото: Александр Мамаев © URA.RU

FIFA отреагировала на провокационную информацию о проблемах, с которыми могут столкнуться болельщики чемпионата мира по футболу 2018 года на стадионах городов-участников. Сообщение о том, что в свежеотстроенных спортсооружениях мундиаля в Екатеринбурге, Самаре, Ростове и Калининграде могут быть запрещены фуд-корты, ранее появилось в телеграм-канале «Мутко против» (4493 подписчика).

«FIFA совместно с оргкомитетом „Россия-2018“ регулярно совершает рабочие визиты в города, организующие турнир, для обсуждения операционных вопросов, в том числе и в части подготовки инфраструктуры для организации питания болельщиков. Все пункты питания оснастят необходимым оборудованием, которое позволит предоставить болельщикам необходимый сервис и будет соответствовать всем санитарным нормам. FIFA не сомневается, что питание на стадионах чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ будет организовано на уровне, соответствующем стандартам турнира», — говорится в ответе пресс-службы FIFA, направленном в адрес нашей редакции.

На момент появления провокационного сообщения в телеграм-канале свердловские власти категорически опровергали написанное анонимами. «Глупости! Это продолжение „провокаций“, которые есть и которые, к сожалению, еще будут в предверии ЧМ-2018!» — объяснил тогда «URA.RU» министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Однако чуть позже авторы анонимного канала ознакомили журналиста «URA.RU» с фрагментом отчета, который составила инспекция FIFA после визита в Екатеринбург в 2016 году. В нем, в частности, говорится о том, что помещениям Центрального стадиона, где предполагается размещать фуд-корты, необходима перепланировка в соответствии с регламентом «Арена Фуд» (понятие из служебной документации, которое традиционные поисковики в интернете не выдают). Этот отчет, по нашей информации, был направлен в «Группу Синара», но та по неизвестной причине требуемые работы к началу 2017 года не выполнила, на что указывается уже в последующих отчетах инспекций. «URA.RU» направило соответствующий запрос в «Группу Синара», но ответ от компании пока не поступил.

К слову, жеребьевка команд, участниц ЧМ-2018, определит, кто в какой группе играет, уже в пятницу, 1 декабря, в Государственном Кремлевском дворце. Сами игры в 11 городах России пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года.