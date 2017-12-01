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Главные новости Пермского края
04:04  01 декабря 2017 0

Педофил из Прикамья проведет в колонии 17 лет

Наручники, наручники, арест, заключение
Ранее судимый, насильник совершил новое преступление уже через месяц после выхода на свободуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Пермский краевой суд поставил точку в уголовном деле насильника-педофила из Губахи. 35-летний ранее судимый за аналогичное преступление гражданин приговорен к 17 годам лишения свободы. Сам осужденный приговором остался доволен — ему грозило пожизненное заключение.

Как сообщает портал 59.ру, жертвами педофила стали пятеро мальчиков в возрасте от 10 до 14 лет. Все преступления были совершены начиная с января 2016 года, когда преступник вышел из мест лишения свободы. После освобождения работать он так и не устроился, фактически находясь на иждивении матери-пенсионерки. Своих жертв он предпочитал выслеживать на улице. Задержать педофила удалось практически случайно.

Встретив компанию подростков, извращенец стал предлагать им непристойности, а когда несовершеннолетние, испугались и попытались убежать, пошел за ними. На странное поведение прохожего, преследующего детей, обратил внимание наряд полиции: мужчину догнали и задержали.

В соответствии с приговором суда, отбывать наказание извращенец будет в колонии особого режима.

Евгений Александров
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