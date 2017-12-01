Пермский краевой суд поставил точку в уголовном деле насильника-педофила из Губахи. 35-летний ранее судимый за аналогичное преступление гражданин приговорен к 17 годам лишения свободы. Сам осужденный приговором остался доволен — ему грозило пожизненное заключение.
Как сообщает портал 59.ру, жертвами педофила стали пятеро мальчиков в возрасте от 10 до 14 лет. Все преступления были совершены начиная с января 2016 года, когда преступник вышел из мест лишения свободы. После освобождения работать он так и не устроился, фактически находясь на иждивении матери-пенсионерки. Своих жертв он предпочитал выслеживать на улице. Задержать педофила удалось практически случайно.
Встретив компанию подростков, извращенец стал предлагать им непристойности, а когда несовершеннолетние, испугались и попытались убежать, пошел за ними. На странное поведение прохожего, преследующего детей, обратил внимание наряд полиции: мужчину догнали и задержали.
В соответствии с приговором суда, отбывать наказание извращенец будет в колонии особого режима.