29 января 2025

В Перми нашли способ вытащить автобус, провалившийся под землю. Видео

Яму, в которую провалился автобус в центре Перми, засыпают щебнем
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми приступили к извлечению автобуса из дыры в асфальте
В Перми приступили к извлечению автобуса из дыры в асфальте Фото:

Дорожные службы нашли способ, как извлечь автобус, провалившийся под асфальт на улице Мильчакова. Как сообщает корреспондент URA.RU, сейчас образовавшийся провал засыпают щебнем.

«Сейчас экскаватор засыпает в провал щебень. После этого тяжелая техника попробует вытянуть автобус, который застрял задними колесами в провале», — передает корреспондент агентства с места событий.

Рейсовый автобус угодил в провалившийся асфальт на улице Мильчакова. В этом месте идет ремонт дороги и из-за автобуса проезд по шоссе Космонавтов оказался заблокирован. Скопилась огромная пробка из машин, а некоторые автобусы разворачиваются на Центральном рынке.

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Дорожные службы нашли способ, как извлечь автобус, провалившийся под асфальт на улице Мильчакова. Как сообщает корреспондент URA.RU, сейчас образовавшийся провал засыпают щебнем. «Сейчас экскаватор засыпает в провал щебень. После этого тяжелая техника попробует вытянуть автобус, который застрял задними колесами в провале», — передает корреспондент агентства с места событий. Рейсовый автобус угодил в провалившийся асфальт на улице Мильчакова. В этом месте идет ремонт дороги и из-за автобуса проезд по шоссе Космонавтов оказался заблокирован. Скопилась огромная пробка из машин, а некоторые автобусы разворачиваются на Центральном рынке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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