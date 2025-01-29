Дорожные службы нашли способ, как извлечь автобус, провалившийся под асфальт на улице Мильчакова. Как сообщает корреспондент URA.RU, сейчас образовавшийся провал засыпают щебнем.
«Сейчас экскаватор засыпает в провал щебень. После этого тяжелая техника попробует вытянуть автобус, который застрял задними колесами в провале», — передает корреспондент агентства с места событий.
Рейсовый автобус угодил в провалившийся асфальт на улице Мильчакова. В этом месте идет ремонт дороги и из-за автобуса проезд по шоссе Космонавтов оказался заблокирован. Скопилась огромная пробка из машин, а некоторые автобусы разворачиваются на Центральном рынке.
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