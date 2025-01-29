29 января 2025

В Перми планируют ежегодно награждать лучших водителей общественного транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Победители в конкурсе водителей смогут получить от 50 до 150 тысяч рублей в качестве приза
Победители в конкурсе водителей смогут получить от 50 до 150 тысяч рублей в качестве приза Фото:

В администрации Перми прорабатывают проект постановления о проведении профессиональных конкурсов для водителей общественного транспорта. В дептрансе предложили проведение двух конкурсов: «Лучший водитель автобуса» и «Качество и безопасность регулярных перевозок».

«Конкурс „Лучший водитель автобуса“ планируется проводить на площадках, где водители смогут продемонстрировать свои профессиональные теоретические и практические навыки. За I, II и III место предусмотрено 150, 100 и 50 тысяч рублей соответственно», — сообщается на официальном сайте Перми. Второй конкурс направлен на повышение качества и безопасности перевозок, где участниками могут быть водители и автобусов, и трамваев.

Ранее стало известно о том, что пермские депутаты одобрили проведение конкурсов для водителей. Несмотря на то, чтомногие депутаты скептически отнеслись к ним, проект решения поддержал 31 депутат. Один проголосовал против.

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В администрации Перми прорабатывают проект постановления о проведении профессиональных конкурсов для водителей общественного транспорта. В дептрансе предложили проведение двух конкурсов: «Лучший водитель автобуса» и «Качество и безопасность регулярных перевозок». «Конкурс „Лучший водитель автобуса“ планируется проводить на площадках, где водители смогут продемонстрировать свои профессиональные теоретические и практические навыки. За I, II и III место предусмотрено 150, 100 и 50 тысяч рублей соответственно», — сообщается на официальном сайте Перми. Второй конкурс направлен на повышение качества и безопасности перевозок, где участниками могут быть водители и автобусов, и трамваев. Ранее стало известно о том, что пермские депутаты одобрили проведение конкурсов для водителей. Несмотря на то, чтомногие депутаты скептически отнеслись к ним, проект решения поддержал 31 депутат. Один проголосовал против.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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