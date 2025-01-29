В Перми планируют ежегодно награждать лучших водителей общественного транспорта

В администрации Перми прорабатывают проект постановления о проведении профессиональных конкурсов для водителей общественного транспорта. В дептрансе предложили проведение двух конкурсов: «Лучший водитель автобуса» и «Качество и безопасность регулярных перевозок».
«Конкурс „Лучший водитель автобуса“ планируется проводить на площадках, где водители смогут продемонстрировать свои профессиональные теоретические и практические навыки. За I, II и III место предусмотрено 150, 100 и 50 тысяч рублей соответственно», — сообщается на официальном сайте Перми. Второй конкурс направлен на повышение качества и безопасности перевозок, где участниками могут быть водители и автобусов, и трамваев.
Ранее стало известно о том, что пермские депутаты одобрили проведение конкурсов для водителей. Несмотря на то, чтомногие депутаты скептически отнеслись к ним, проект решения поддержал 31 депутат. Один проголосовал против.
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