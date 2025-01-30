Прокуратура запросила реальные сроки для бывших сотрудников ребцентра «Титан»

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Представитель гособвинения выступила в суде
Представитель гособвинения выступила в суде Фото:

Прокуратура попросила отправить бывших сотрудников реабилитационного центра «Титан» в колонию строгого режима. Сроки для пятерых пермяков по мнению прокуратуры варьируются от восьми до 12 лет лишения свободы. Прения сторон начались сегодня в Пермском краевом суде.

«Выступая с речью, прокурор Анастасия Копысова сообщила, что считает вину экс-сотрудников „Титана“ доказанной. Она попросила назначить директору центра Денису Клобукову и психологу Сергею Швалеву по 12 колонии. Психологам и консультантам Вячеславу Болкисеву, программному руководителю Рамилю Димухаметову и Илье Ашлапову — по 10 лет лишения свободы. Специалисту по авитальной активности и аддиктивному поведению Сергею Шебеко и сотруднику центра Андрею Крупнину — по 9 лет. Максиму Микову и Андрею Рязанову — по 8 лет. Всех пятерых Копысова попросила отправить на строгий режим», — сообщает портал Properm из зала суда. Обвиняемые находятся в СИЗО уже три года.

По версии обвинения, все они виновны в похищении людей, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Уголовное дело специалиста по авитальной активности и аддиктивному поведению Андрея Радостева было выделено в отдельное производство. Во время следствия он заключил контракт с Минобороны и отправился воевать на СВО. В ходе рассмотрения уголовного дела в суде выступали 12 человек, которые считают себя пострадавшими. По мнению гособвинения, их гражданские иски, которые они заявляли, следует удовлетворить в полном объеме.

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Прокуратура попросила отправить бывших сотрудников реабилитационного центра «Титан» в колонию строгого режима. Сроки для пятерых пермяков по мнению прокуратуры варьируются от восьми до 12 лет лишения свободы. Прения сторон начались сегодня в Пермском краевом суде. «Выступая с речью, прокурор Анастасия Копысова сообщила, что считает вину экс-сотрудников „Титана“ доказанной. Она попросила назначить директору центра Денису Клобукову и психологу Сергею Швалеву по 12 колонии. Психологам и консультантам Вячеславу Болкисеву, программному руководителю Рамилю Димухаметову и Илье Ашлапову — по 10 лет лишения свободы. Специалисту по авитальной активности и аддиктивному поведению Сергею Шебеко и сотруднику центра Андрею Крупнину — по 9 лет. Максиму Микову и Андрею Рязанову — по 8 лет. Всех пятерых Копысова попросила отправить на строгий режим», — сообщает портал Properm из зала суда. Обвиняемые находятся в СИЗО уже три года. По версии обвинения, все они виновны в похищении людей, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Уголовное дело специалиста по авитальной активности и аддиктивному поведению Андрея Радостева было выделено в отдельное производство. Во время следствия он заключил контракт с Минобороны и отправился воевать на СВО. В ходе рассмотрения уголовного дела в суде выступали 12 человек, которые считают себя пострадавшими. По мнению гособвинения, их гражданские иски, которые они заявляли, следует удовлетворить в полном объеме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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