Минтранс обвинил в провале асфальта под автобусом в Перми погоду

Автобус в Перми угодил в ловушку
Оттепель и мокрый грунт стали причиной провала на улице Мильчакова в Перми. В яму угодил пассажирский автобус.
«Причиной инцидента стало обрушение переувлажненного грунта (в связи с погодными условиями) при проведении работ по устройству ливневой канализации», — сообщает министерство транспорта Пермского каря в соцсетях. Сейчас рабочие укрепляют участок дороги железобетонными плитами.
Как ранее рассказывало URA.RU асфальт провалился под автобусом маршрута №120. Никто не пострадал.
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