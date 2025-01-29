29 января 2025

Минтранс обвинил в провале асфальта под автобусом в Перми погоду

Автобус в Перми провалился в яму из-за влажного грунта во время оттепели
© Служба новостей «URA.RU»
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Автобус в Перми угодил в ловушку
Автобус в Перми угодил в ловушку Фото:

Оттепель и мокрый грунт стали причиной провала на улице Мильчакова в Перми. В яму угодил пассажирский автобус.

«Причиной инцидента стало обрушение переувлажненного грунта (в связи с погодными условиями) при проведении работ по устройству ливневой канализации», — сообщает министерство транспорта Пермского каря в соцсетях. Сейчас рабочие укрепляют участок дороги железобетонными плитами.

Как ранее рассказывало URA.RU асфальт провалился под автобусом маршрута №120. Никто не пострадал.

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Оттепель и мокрый грунт стали причиной провала на улице Мильчакова в Перми. В яму угодил пассажирский автобус. «Причиной инцидента стало обрушение переувлажненного грунта (в связи с погодными условиями) при проведении работ по устройству ливневой канализации», — сообщает министерство транспорта Пермского каря в соцсетях. Сейчас рабочие укрепляют участок дороги железобетонными плитами. Как ранее рассказывало URA.RU асфальт провалился под автобусом маршрута №120. Никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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