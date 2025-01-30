Чебуреки — просто пушка, сладкое на высоте: каким пермским кафе ставят высокие оценки

Пермяки предпочитают заведения с дешевой выпечкой и грузинской кухней
© Служба новостей «URA.RU»
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У хороших кафе могут быть бюджетные цены
У хороших кафе могут быть бюджетные цены Фото:

В Перми около 40 кафе и ресторанов имеют рейтинг «пять звезд» в «Яндекс Картах». Горожане одинаково хвалят заведения европейской, азиатской и местной кухни. При этом высокий рейтинг не означает дорогие цены. URA.RU составило топ-5 заведений с отличными оценками и низким средним чеком.

«Татищев», средний чек от 400 рублей

Рейтинг бюджетных и любимых пермяками кафе открывает «Татищев» на улице Монастырской, 3. Посетителям нравится все: от интерьера до приветливых сотрудников.

«Зашла после прогулки по набережной и была приятно удивлена. Уютная атмосфера, вкусные десерты и напитки, отзывчивая девушка сотрудница и потрясающий вид на Каму», — пишет Елена Жукова на «Яндекс Картах».

«Мануфактура», средний чек 300-800 рублей

Кафе «Мануфактура» находится по дороге в аэропорт «Большое Савино» в деревне Хмели. Посетители оставляют положительные отзывы не только про обеды, но и про банкеты.

«Обслуживают быстро, профессионально, вежливо и с задором. Еда вкусная и полезная. Есть чем подкрепиться зожникам, тем, кто на диете, а также вегетарианцам и веганам», — прокомментировала Рита Давыдова.

Breadway, средний чек 300-500 рублей

В тройку лидеров вошло еще одно кафе из Пермского округа Breadway. Оно находится в селе Лобаново. Помещение оформлено в виде замка. В отзывах местные рекомендуют всем, кто проезжает мимо, обязательно заглянуть в кафе.

«Одна из лучших пекарен города. Чебуреки — просто пушка. Курники — прелесть. Сладкое на высоте», — пишет Филипп Пономарев.

«Мимино», средний чек 250-400 рублей

Кафе грузинской кухни «Мимино» на улице Плеханова, 54 отмечают за вкусные блюда. Но из-за доступных цен и быстрого обслуживания здесь практически никогда нет свободных столов.

«Не думала, что полюблю грузинскую кухню! В „Мимино“ готовят не просто очень вкусно, а супер вкусно. И работают очень быстро, не приходится долго ждать. Да, попасть сюда не просто. Надо утром бронировать стол, но без всяких предоплат», — прокомментировала Ольга Коваленко.

«Старый дворик», средний чек 230-350 рублей

Первое место рейтинга занимает кафе «Старый дворик», которое расположено на улице Никулина, 2. Судя по отзывам, там вкусно кормят. При этом цены одни и самых бюджетных в городе. 

«Небольшое уютное кафе. Приятная музыка, тихая и ненавязчивая. В зале чисто, обслуживание быстрое. Еда вкусная, меню разнообразное на каждый день. Цены радуют», — отметила Мила Руссо.

Ранее URA.RU рассказало, у каких пермских кафе самые низкие оценки. Горожане жалуются на антисанитарию в таких заведениях и потухшую еду.

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В Перми около 40 кафе и ресторанов имеют рейтинг «пять звезд» в «Яндекс Картах». Горожане одинаково хвалят заведения европейской, азиатской и местной кухни. При этом высокий рейтинг не означает дорогие цены. URA.RU составило топ-5 заведений с отличными оценками и низким средним чеком. «Татищев», средний чек от 400 рублей Рейтинг бюджетных и любимых пермяками кафе открывает «Татищев» на улице Монастырской, 3. Посетителям нравится все: от интерьера до приветливых сотрудников. «Зашла после прогулки по набережной и была приятно удивлена. Уютная атмосфера, вкусные десерты и напитки, отзывчивая девушка сотрудница и потрясающий вид на Каму», — пишет Елена Жукова на «Яндекс Картах». «Мануфактура», средний чек 300-800 рублей Кафе «Мануфактура» находится по дороге в аэропорт «Большое Савино» в деревне Хмели. Посетители оставляют положительные отзывы не только про обеды, но и про банкеты. «Обслуживают быстро, профессионально, вежливо и с задором. Еда вкусная и полезная. Есть чем подкрепиться зожникам, тем, кто на диете, а также вегетарианцам и веганам», — прокомментировала Рита Давыдова. Breadway, средний чек 300-500 рублей В тройку лидеров вошло еще одно кафе из Пермского округа Breadway. Оно находится в селе Лобаново. Помещение оформлено в виде замка. В отзывах местные рекомендуют всем, кто проезжает мимо, обязательно заглянуть в кафе. «Одна из лучших пекарен города. Чебуреки — просто пушка. Курники — прелесть. Сладкое на высоте», — пишет Филипп Пономарев. «Мимино», средний чек 250-400 рублей Кафе грузинской кухни «Мимино» на улице Плеханова, 54 отмечают за вкусные блюда. Но из-за доступных цен и быстрого обслуживания здесь практически никогда нет свободных столов. «Не думала, что полюблю грузинскую кухню! В „Мимино“ готовят не просто очень вкусно, а супер вкусно. И работают очень быстро, не приходится долго ждать. Да, попасть сюда не просто. Надо утром бронировать стол, но без всяких предоплат», — прокомментировала Ольга Коваленко. «Старый дворик», средний чек 230-350 рублей Первое место рейтинга занимает кафе «Старый дворик», которое расположено на улице Никулина, 2. Судя по отзывам, там вкусно кормят. При этом цены одни и самых бюджетных в городе.  «Небольшое уютное кафе. Приятная музыка, тихая и ненавязчивая. В зале чисто, обслуживание быстрое. Еда вкусная, меню разнообразное на каждый день. Цены радуют», — отметила Мила Руссо. Ранее URA.RU рассказало, у каких пермских кафе самые низкие оценки. Горожане жалуются на антисанитарию в таких заведениях и потухшую еду.
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© Служба новостей «URA.RU»
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