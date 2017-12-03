{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин встретится с отстраненными олимпийцами. «Молодую гвардию» могут закрыть. Куйвашев переезжает в новый дом.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,52
Динамика за 2 недели
Евро 69,75
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
03 декабря 2017
02 декабря 2017
Главные новости Москвы
07:40  03 декабря 2017 0

Прилепин выложил запись боя ополченцев ДНР с украинцами в Авдеевке: «Кошмарим потихоньку»

Прилепин Захар Челябинск, прилепин захар
Российский писатель уже несколько лет воюет на ДонбассеФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
все новости сюжета

Воюющий на Донбассе российский писатель Захар Прилепин выложил в Facebook запись боя своего подразделения с украинцами в промзоне Авдеевки. На видео записаны стрельба, взрывы и перебежки по промзоне.

«Наш бат на промке. Кошмарим потихоньку. Минск продолжается», — написал он в соцсети. Общая длина записи, выложенной Захаром Прилепиным — чуть более шести минут. Цель операции не поясняется. На видео можно заметить, как несколько ополченцев совершают обход по промзоне в Авдеевке, затем начинается пальба, после чего бойцы отходят, пишет Nation News.

Захар Прилепин участвует в боевых действиях на Донбассе с самого начала конфликта в 2014 году. В феврале 2017 года он сообщил о формировании собственного батальона.

Авдеевка является одной из наиболее горячих точек конфликта. Ранее ОБСЕ сообщало, что на этот участок приходится более половины всех нарушений режима тишины на Юго-востоке Украины. В ВСУ это объясняют тем, что по достигнутым ранее соглашениям данный город находится в их зоне ответственности.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров