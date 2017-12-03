Прилепин выложил запись боя ополченцев ДНР с украинцами в Авдеевке: «Кошмарим потихоньку»

07:40 03 декабря 2017 0

Российский писатель уже несколько лет воюет на Донбассе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Воюющий на Донбассе российский писатель Захар Прилепин выложил в Facebook запись боя своего подразделения с украинцами в промзоне Авдеевки. На видео записаны стрельба, взрывы и перебежки по промзоне.

«Наш бат на промке. Кошмарим потихоньку. Минск продолжается», — написал он в соцсети. Общая длина записи, выложенной Захаром Прилепиным — чуть более шести минут. Цель операции не поясняется. На видео можно заметить, как несколько ополченцев совершают обход по промзоне в Авдеевке, затем начинается пальба, после чего бойцы отходят, пишет Nation News.

Захар Прилепин участвует в боевых действиях на Донбассе с самого начала конфликта в 2014 году. В феврале 2017 года он сообщил о формировании собственного батальона.

Авдеевка является одной из наиболее горячих точек конфликта. Ранее ОБСЕ сообщало, что на этот участок приходится более половины всех нарушений режима тишины на Юго-востоке Украины. В ВСУ это объясняют тем, что по достигнутым ранее соглашениям данный город находится в их зоне ответственности.