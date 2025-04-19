Не только Пасха: какие праздники отмечают 20 апреля 2025

Пасха, Акулинин день, День донора и другие праздники отмечают 20 апреля 2025
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пасху принято праздновать в первый воскресный день после весеннего полнолуния
Пасху принято праздновать в первый воскресный день после весеннего полнолуния Фото:

В это воскресенье православные верующие будут праздновать один из важнейших христианских праздников — Пасху, или Светлое Христово Воскресение. Кроме того, 20 апреля 2025 года отмечаются народный праздник Акулинин день, Национальный день донора в России, а также несколько международных праздников. Каждая из этих дат имеет свои традиции, обычаи и историю — подробнее в материале URA.RU.

Православные праздники 20 апреля 2025 года

Пасха — Светлое Христово Воскресение

Пасха — главное событие церковного календаря для всех православных христиан. В 2025 году праздник выпадает на 20 апреля. Это переходящее торжество, дата которого исчисляется по лунно-солнечному календарю и приходится на первое воскресенье после весеннего полнолуния, наступающего после дня весеннего равноденствия.

Полное церковное название — Светлое Христово Воскресение — отражает суть праздника: воскрешение Иисуса Христа после распятия на кресте. Согласно Евангелию, Спаситель принял мученическую смерть, был погребен в пещере, но на третий день воскрес. Первыми свидетелями чуда стали жены-мироносицы, пришедшие к гробу, чтобы умастить тело благовониями. Они увидели отваленный камень и ангела, сообщившего им о воскресении Иисуса.

Название «Пасха» происходит от еврейского праздника Песах, который посвящен освобождению израильтян от рабства в Египте. В христианской традиции этот термин приобрел новый смысл — переход от смерти к вечной жизни со Христом, от земли к небу.

Пасхальная служба начинается в полночь с субботы на воскресенье и наполнена особой торжественностью. Всю ночь в церквях звучит радостное приветствие «Христос воскрес!», на которое верующие отвечают «Воистину воскрес!». В этот день традиционно разговляются после длительного Великого поста. Главными атрибутами праздничного стола являются:

  • Крашеные яйца — символ мира, обагренного кровью Христа и возрождающегося к новой жизни
  • Куличи — высокие хлебы из сдобного теста, символизирующие тело Господне
  • Творожные пасхи — сладкие блюда из творога с изюмом и другими добавками

В Пасху принято посещать родственников, проводить время в семейном кругу, устраивать праздничные гуляния. Во многих регионах проводятся народные игры, в том числе традиционное разбивание яиц: чье яйцо останется целым после столкновения, тот считается самым сильным в семье.

День памяти преподобного Георгия, митрополита Митиленского

Помимо Пасхи, 20 апреля православная церковь чтит память преподобного Георгия, митрополита Митиленского. Этот святой жил во времена иконоборчества и пострадал за верность православным традициям.

С юных лет Георгий посвятил свою жизнь служению Богу. В период царствования Льва Исаврянина (716-741) он претерпел гонения за почитание икон и получил именование Исповедника. Позже, при императоре Константине Порфирородном, Георгий был возведен на архиерейскую кафедру города Митилены — главного города греческого острова Лесбос.

Преподобный Георгий отличался благочестием, милосердием и даром чудотворения. Он исцелял болезни, считавшиеся неизлечимыми, и изгонял нечистых духов. Когда к власти пришел новый иконоборец Лев Армянин, святитель был изгнан из города и сослан в Херсонес, где и завершил свой земной путь в 815 году. По преданию, в момент его кончины над Митиленой в небе засияла яркая звезда.

Праздничный стол на пасху 20 апреля 2025

Поскольку на 20 апреля 2025 года приходится Пасха, особое внимание уделяется праздничному столу. После сорокадневного Великого поста начинается разговение — верующим разрешается употреблять скоромную пищу и красное вино.

Центральное место на пасхальном столе занимают освященные в церкви куличи, творожные пасхи и крашеные яйца. Традиционным цветом для яиц является красный, символизирующий кровь Христа, однако современные хозяйки используют и другие яркие цвета, а также различные техники украшения.

Кроме обязательных атрибутов, на праздничный стол принято подавать и другие блюда:

? Холодец

? Домашние колбасы

? Запеченный молодой поросенок или гусь с яблоками

? Пироги с мясной и сырной начинками

? Различные салаты и закуски

Стол застилают новой белой скатертью, желательно с вышивкой на пасхальную тему. В центр ставят самую большую и красивую пасху, вокруг которой размещают крашеные яйца. Стол украшают живыми цветами и зажженными свечами. Традиция гласит, что трапезу следует начинать с продуктов, освященных в храме.

Что можно и нельзя делать на Пасху 20 апреля 2025 года

Что можно делать:

  • Посещать богослужения. Участие в Пасхальной Литургии и причащение — важная часть праздника.
  • Освящать куличи и яйца в храме.
  • Обмениваться пасхальными подарками и поздравлениями с близкими.
  • Проводить время в семейном кругу.
  • Умеренно употреблять праздничные блюда и напитки после длительного поста.
  • Христосоваться — приветствовать друг друга словами «Христос воскрес!» и отвечать «Воистину воскрес!».
  • Участвовать в традиционных пасхальных играх, например, в битье яиц.

Что нельзя делать:

  • Работать и заниматься тяжелыми физическими делами. Уборку, стирку и другие домашние хлопоты лучше завершить до наступления праздника.
  • Устраивать шумные празднества и чрезмерные застолья.
  • Ссориться, проявлять негативные эмоции, жадничать.
  • Отказывать в помощи нуждающимся или в милостыне просящим.
  • Посещать кладбища (для этого существует специальный день — Радоница, которая в 2025 году приходится на 29 апреля).
  • Охотиться ради забавы.
  • Предаваться унынию и грустным мыслям, ведь Пасха — праздник радости.

Народные праздники 20 апреля 2025 года

Акулинин день

В народном календаре 20 апреля отмечается Акулинин день, посвященный мученице Акилине. По церковному преданию, Акилина жила в городе Синопе и поддерживала диакона Руфина, заточенного в темницу за христианскую веру. За это она тоже была арестована. Вместе с Руфином они обратили в христианство 200 солдат и впоследствии все были казнены по приказу правителя.

Самая интересная особенность Акулининого дня связана с поверьем о пробуждении русалок. По народным представлениям, в этот день водяные девы выходят на поверхность рек после зимней спячки. Чтобы защитить себя и своих близких от возможных неприятностей, женщины оставляли на берегах водоемов подарки для русалок: платья, юбки, рубахи или красивые лоскуты ткани.

Считалось, что если русалка примет дар, то в течение года не тронет никого из семьи дарителя. Отправляясь к воде, женщины брали с собой полынь или чеснок, которые, согласно поверьям, отпугивают нечистую силу, включая русалок.

Существует легенда, что водяные девы поют и водят хороводы только в темное время суток, а днем превращаются в кувшинки, чтобы защититься от солнца. Поэтому в народе считалось, что срывать кувшинки нельзя — это может навлечь беду.

В Акулинин день также внимательно наблюдали за природными явлениями, по которым предсказывали будущее:

  • Долгий ливень предвещал плохой урожай яровых и калины
  • Заморозок на рассвете и ясное небо сулили хороший урожай гречки и зерновых
  • Дождь в этот день обещал богатый урожай малины
  • Яркое звездное небо ночью говорило о том, что в лесу будет много грибов и ягод

Существовало также поверье, что нельзя в этот день смотреть на улицу через окно, особенно ночью, чтобы не навлечь несчастье.

Народные приметы на 20 апреля:

? Если к Пасхе растает весь снег, то в этом году будет хороший урожай.

? Если в праздник накормить уличных птиц хлебными крошками, то весь год будет сопутствовать удача и богатство.

? Если удастся увидеть пасхальный рассвет, то в делах будет сопутствовать удача.

? У хозяйки, которая испечет удачный пасхальный хлеб, в доме будет достаток и благополучие весь год.

? Потухшая во время службы свеча считается плохим предзнаменованием.

? В Акулинин день красный закат говорит о скорой перемене погоды.

? Если 20 апреля подморозило, а затем выглянуло солнце — будет много хлеба и гречихи.

Российские праздники 20 апреля 2025 года

Национальный день донора крови в России

20 апреля в России ежегодно отмечается Национальный день донора крови. Этот социально значимый праздник был учрежден в 2007 году на «круглом столе» по проблемам донорства и службы крови, состоявшемся в Государственной Думе РФ.

Дата выбрана не случайно — именно 20 апреля 1832 года молодой петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф впервые в России успешно провел переливание крови роженице с кровотечением. Благодаря грамотным действиям врача и донорской крови мужа пациентки, жизнь женщины была спасена.

Ежегодно в России более полутора миллионов человек нуждаются в переливании крови. По данным Федерального медико-биологического агентства, на 2023 год численность доноров крови и ее компонентов в стране составляла 1,08 миллиона человек. Для экстренных случаев в России создан стратегический донорский запас — около 5000 единиц замороженных эритроцитов и около 30 тонн свежезамороженной плазмы.

В Национальный день донора во многих городах России традиционно проходят различные мероприятия: пресс-конференции, выставки и акции, направленные на освещение проблем и задач донорства крови. Медицинские центры и станции переливания крови в этот день принимают всех желающих сдать кровь. С 2012 года в России действует федеральный закон «О донорстве крови и ее компонентов», который поощряет безвозмездную сдачу крови и предоставляет донорам ряд льгот.

Почетными донорами России считаются люди, которые 40 раз сдали кровь или 60 раз пожертвовали плазму. Они имеют право на ежегодный отпуск в удобное время, внеочередное получение медицинской помощи в государственных учреждениях, приобретение льготных путевок в санаторий и ежегодные денежные выплаты, индексируемые в соответствии с уровнем инфляции.

Международные праздники 20 апреля 2025 года

День китайского языка в ООН

20 апреля во всем мире отмечается День китайского языка, один из шести дней языков ООН, учрежденных в 2010 году. Целью этих праздников является поощрение многоязычия и культурного разнообразия, а также обеспечение равных возможностей для использования всех официальных языков в рамках Организации Объединенных Наций.

День китайского языка приурочен к памяти Цан Цзе — легендарного основателя китайской письменности. По преданию, он был придворным историографом мифического императора Хуан Ди и разработал систему пиктограмм, которые стали основой для современных иероглифов. Дата 20 апреля выбрана потому, что в это время начинается сезон «гуюй» (буквально «дождь проса»). Согласно легенде, в этот день небесные силы отблагодарили Цан Цзе за создание письменности, послав людям дождь из хлебных зерен, спасший многих от голода.

Китайский язык считается одним из самых сложных в мире: для выражения его богатства используется около 80 тысяч иероглифов, хотя в повседневной жизни достаточно знать 3-5 тысяч символов. Это также один из древнейших языков на планете. Сегодня китайский является государственным языком Китая, Тайваня и Сингапура, а говорят на нем более 1,3 миллиарда человек.

День поисков смысла жизни

некоторые философы считают, что смыслы нужно не искать, а создавать
некоторые философы считают, что смыслы нужно не искать, а создавать
Фото:

20 апреля отмечается также необычный праздник — День поисков смысла жизни. Хотя его создатели и причина возникновения неизвестны, сама идея такого дня заставляет задуматься о быстротечности времени и истинных ценностях человеческого существования.

Вопрос о смысле жизни волновал людей с древнейших времен. Еще древнегреческие философы Сократ, Аристотель и Эпикур размышляли на эту тему. Американский психолог Уильям Джеймс считал, что смысл стоит создавать, а не искать. У разных религий есть свои подходы к этому вопросу, иногда противоречащие друг другу.

Праздник напоминает нам о том, что в повседневной суете мы часто не задумываемся о высшем предназначении, растрачивая бесценное время. Только к старости многие начинают сожалеть о бесцельно проведенных годах. День поисков смысла жизни — это повод остановиться и поразмышлять о своем месте в мире и наследии, которое мы оставим после себя.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В это воскресенье православные верующие будут праздновать один из важнейших христианских праздников — Пасху, или Светлое Христово Воскресение. Кроме того, 20 апреля 2025 года отмечаются народный праздник Акулинин день, Национальный день донора в России, а также несколько международных праздников. Каждая из этих дат имеет свои традиции, обычаи и историю — подробнее в материале URA.RU. Православные праздники 20 апреля 2025 года Пасха — Светлое Христово Воскресение Пасха — главное событие церковного календаря для всех православных христиан. В 2025 году праздник выпадает на 20 апреля. Это переходящее торжество, дата которого исчисляется по лунно-солнечному календарю и приходится на первое воскресенье после весеннего полнолуния, наступающего после дня весеннего равноденствия. Полное церковное название — Светлое Христово Воскресение — отражает суть праздника: воскрешение Иисуса Христа после распятия на кресте. Согласно Евангелию, Спаситель принял мученическую смерть, был погребен в пещере, но на третий день воскрес. Первыми свидетелями чуда стали жены-мироносицы, пришедшие к гробу, чтобы умастить тело благовониями. Они увидели отваленный камень и ангела, сообщившего им о воскресении Иисуса. Название «Пасха» происходит от еврейского праздника Песах, который посвящен освобождению израильтян от рабства в Египте. В христианской традиции этот термин приобрел новый смысл — переход от смерти к вечной жизни со Христом, от земли к небу. Пасхальная служба начинается в полночь с субботы на воскресенье и наполнена особой торжественностью. Всю ночь в церквях звучит радостное приветствие «Христос воскрес!», на которое верующие отвечают «Воистину воскрес!». В этот день традиционно разговляются после длительного Великого поста. Главными атрибутами праздничного стола являются: В Пасху принято посещать родственников, проводить время в семейном кругу, устраивать праздничные гуляния. Во многих регионах проводятся народные игры, в том числе традиционное разбивание яиц: чье яйцо останется целым после столкновения, тот считается самым сильным в семье. День памяти преподобного Георгия, митрополита Митиленского Помимо Пасхи, 20 апреля православная церковь чтит память преподобного Георгия, митрополита Митиленского. Этот святой жил во времена иконоборчества и пострадал за верность православным традициям. С юных лет Георгий посвятил свою жизнь служению Богу. В период царствования Льва Исаврянина (716-741) он претерпел гонения за почитание икон и получил именование Исповедника. Позже, при императоре Константине Порфирородном, Георгий был возведен на архиерейскую кафедру города Митилены — главного города греческого острова Лесбос. Преподобный Георгий отличался благочестием, милосердием и даром чудотворения. Он исцелял болезни, считавшиеся неизлечимыми, и изгонял нечистых духов. Когда к власти пришел новый иконоборец Лев Армянин, святитель был изгнан из города и сослан в Херсонес, где и завершил свой земной путь в 815 году. По преданию, в момент его кончины над Митиленой в небе засияла яркая звезда. Праздничный стол на пасху 20 апреля 2025 Поскольку на 20 апреля 2025 года приходится Пасха, особое внимание уделяется праздничному столу. После сорокадневного Великого поста начинается разговение — верующим разрешается употреблять скоромную пищу и красное вино. Центральное место на пасхальном столе занимают освященные в церкви куличи, творожные пасхи и крашеные яйца. Традиционным цветом для яиц является красный, символизирующий кровь Христа, однако современные хозяйки используют и другие яркие цвета, а также различные техники украшения. Кроме обязательных атрибутов, на праздничный стол принято подавать и другие блюда: ? Холодец ? Домашние колбасы ? Запеченный молодой поросенок или гусь с яблоками ? Пироги с мясной и сырной начинками ? Различные салаты и закуски Стол застилают новой белой скатертью, желательно с вышивкой на пасхальную тему. В центр ставят самую большую и красивую пасху, вокруг которой размещают крашеные яйца. Стол украшают живыми цветами и зажженными свечами. Традиция гласит, что трапезу следует начинать с продуктов, освященных в храме. Что можно и нельзя делать на Пасху 20 апреля 2025 года Что можно делать: Что нельзя делать: Народные праздники 20 апреля 2025 года Акулинин день В народном календаре 20 апреля отмечается Акулинин день, посвященный мученице Акилине. По церковному преданию, Акилина жила в городе Синопе и поддерживала диакона Руфина, заточенного в темницу за христианскую веру. За это она тоже была арестована. Вместе с Руфином они обратили в христианство 200 солдат и впоследствии все были казнены по приказу правителя. Самая интересная особенность Акулининого дня связана с поверьем о пробуждении русалок. По народным представлениям, в этот день водяные девы выходят на поверхность рек после зимней спячки. Чтобы защитить себя и своих близких от возможных неприятностей, женщины оставляли на берегах водоемов подарки для русалок: платья, юбки, рубахи или красивые лоскуты ткани. Считалось, что если русалка примет дар, то в течение года не тронет никого из семьи дарителя. Отправляясь к воде, женщины брали с собой полынь или чеснок, которые, согласно поверьям, отпугивают нечистую силу, включая русалок. Существует легенда, что водяные девы поют и водят хороводы только в темное время суток, а днем превращаются в кувшинки, чтобы защититься от солнца. Поэтому в народе считалось, что срывать кувшинки нельзя — это может навлечь беду. В Акулинин день также внимательно наблюдали за природными явлениями, по которым предсказывали будущее: Существовало также поверье, что нельзя в этот день смотреть на улицу через окно, особенно ночью, чтобы не навлечь несчастье. Народные приметы на 20 апреля: ? Если к Пасхе растает весь снег, то в этом году будет хороший урожай. ? Если в праздник накормить уличных птиц хлебными крошками, то весь год будет сопутствовать удача и богатство. ? Если удастся увидеть пасхальный рассвет, то в делах будет сопутствовать удача. ? У хозяйки, которая испечет удачный пасхальный хлеб, в доме будет достаток и благополучие весь год. ? Потухшая во время службы свеча считается плохим предзнаменованием. ? В Акулинин день красный закат говорит о скорой перемене погоды. ? Если 20 апреля подморозило, а затем выглянуло солнце — будет много хлеба и гречихи. Российские праздники 20 апреля 2025 года Национальный день донора крови в России 20 апреля в России ежегодно отмечается Национальный день донора крови. Этот социально значимый праздник был учрежден в 2007 году на «круглом столе» по проблемам донорства и службы крови, состоявшемся в Государственной Думе РФ. Дата выбрана не случайно — именно 20 апреля 1832 года молодой петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф впервые в России успешно провел переливание крови роженице с кровотечением. Благодаря грамотным действиям врача и донорской крови мужа пациентки, жизнь женщины была спасена. Ежегодно в России более полутора миллионов человек нуждаются в переливании крови. По данным Федерального медико-биологического агентства, на 2023 год численность доноров крови и ее компонентов в стране составляла 1,08 миллиона человек. Для экстренных случаев в России создан стратегический донорский запас — около 5000 единиц замороженных эритроцитов и около 30 тонн свежезамороженной плазмы. В Национальный день донора во многих городах России традиционно проходят различные мероприятия: пресс-конференции, выставки и акции, направленные на освещение проблем и задач донорства крови. Медицинские центры и станции переливания крови в этот день принимают всех желающих сдать кровь. С 2012 года в России действует федеральный закон «О донорстве крови и ее компонентов», который поощряет безвозмездную сдачу крови и предоставляет донорам ряд льгот. Почетными донорами России считаются люди, которые 40 раз сдали кровь или 60 раз пожертвовали плазму. Они имеют право на ежегодный отпуск в удобное время, внеочередное получение медицинской помощи в государственных учреждениях, приобретение льготных путевок в санаторий и ежегодные денежные выплаты, индексируемые в соответствии с уровнем инфляции. Международные праздники 20 апреля 2025 года День китайского языка в ООН 20 апреля во всем мире отмечается День китайского языка, один из шести дней языков ООН, учрежденных в 2010 году. Целью этих праздников является поощрение многоязычия и культурного разнообразия, а также обеспечение равных возможностей для использования всех официальных языков в рамках Организации Объединенных Наций. День китайского языка приурочен к памяти Цан Цзе — легендарного основателя китайской письменности. По преданию, он был придворным историографом мифического императора Хуан Ди и разработал систему пиктограмм, которые стали основой для современных иероглифов. Дата 20 апреля выбрана потому, что в это время начинается сезон «гуюй» (буквально «дождь проса»). Согласно легенде, в этот день небесные силы отблагодарили Цан Цзе за создание письменности, послав людям дождь из хлебных зерен, спасший многих от голода. Китайский язык считается одним из самых сложных в мире: для выражения его богатства используется около 80 тысяч иероглифов, хотя в повседневной жизни достаточно знать 3-5 тысяч символов. Это также один из древнейших языков на планете. Сегодня китайский является государственным языком Китая, Тайваня и Сингапура, а говорят на нем более 1,3 миллиарда человек. День поисков смысла жизни 20 апреля отмечается также необычный праздник — День поисков смысла жизни. Хотя его создатели и причина возникновения неизвестны, сама идея такого дня заставляет задуматься о быстротечности времени и истинных ценностях человеческого существования. Вопрос о смысле жизни волновал людей с древнейших времен. Еще древнегреческие философы Сократ, Аристотель и Эпикур размышляли на эту тему. Американский психолог Уильям Джеймс считал, что смысл стоит создавать, а не искать. У разных религий есть свои подходы к этому вопросу, иногда противоречащие друг другу. Праздник напоминает нам о том, что в повседневной суете мы часто не задумываемся о высшем предназначении, растрачивая бесценное время. Только к старости многие начинают сожалеть о бесцельно проведенных годах. День поисков смысла жизни — это повод остановиться и поразмышлять о своем месте в мире и наследии, которое мы оставим после себя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...