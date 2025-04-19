Не только Пасха: какие праздники отмечают 20 апреля 2025

В это воскресенье православные верующие будут праздновать один из важнейших христианских праздников — Пасху, или Светлое Христово Воскресение. Кроме того, 20 апреля 2025 года отмечаются народный праздник Акулинин день, Национальный день донора в России, а также несколько международных праздников. Каждая из этих дат имеет свои традиции, обычаи и историю — подробнее в материале URA.RU.
Православные праздники 20 апреля 2025 года
Пасха — Светлое Христово Воскресение
Пасха — главное событие церковного календаря для всех православных христиан. В 2025 году праздник выпадает на 20 апреля. Это переходящее торжество, дата которого исчисляется по лунно-солнечному календарю и приходится на первое воскресенье после весеннего полнолуния, наступающего после дня весеннего равноденствия.
Полное церковное название — Светлое Христово Воскресение — отражает суть праздника: воскрешение Иисуса Христа после распятия на кресте. Согласно Евангелию, Спаситель принял мученическую смерть, был погребен в пещере, но на третий день воскрес. Первыми свидетелями чуда стали жены-мироносицы, пришедшие к гробу, чтобы умастить тело благовониями. Они увидели отваленный камень и ангела, сообщившего им о воскресении Иисуса.
Название «Пасха» происходит от еврейского праздника Песах, который посвящен освобождению израильтян от рабства в Египте. В христианской традиции этот термин приобрел новый смысл — переход от смерти к вечной жизни со Христом, от земли к небу.
Пасхальная служба начинается в полночь с субботы на воскресенье и наполнена особой торжественностью. Всю ночь в церквях звучит радостное приветствие «Христос воскрес!», на которое верующие отвечают «Воистину воскрес!». В этот день традиционно разговляются после длительного Великого поста. Главными атрибутами праздничного стола являются:
- Крашеные яйца — символ мира, обагренного кровью Христа и возрождающегося к новой жизни
- Куличи — высокие хлебы из сдобного теста, символизирующие тело Господне
- Творожные пасхи — сладкие блюда из творога с изюмом и другими добавками
В Пасху принято посещать родственников, проводить время в семейном кругу, устраивать праздничные гуляния. Во многих регионах проводятся народные игры, в том числе традиционное разбивание яиц: чье яйцо останется целым после столкновения, тот считается самым сильным в семье.
День памяти преподобного Георгия, митрополита Митиленского
Помимо Пасхи, 20 апреля православная церковь чтит память преподобного Георгия, митрополита Митиленского. Этот святой жил во времена иконоборчества и пострадал за верность православным традициям.
С юных лет Георгий посвятил свою жизнь служению Богу. В период царствования Льва Исаврянина (716-741) он претерпел гонения за почитание икон и получил именование Исповедника. Позже, при императоре Константине Порфирородном, Георгий был возведен на архиерейскую кафедру города Митилены — главного города греческого острова Лесбос.
Преподобный Георгий отличался благочестием, милосердием и даром чудотворения. Он исцелял болезни, считавшиеся неизлечимыми, и изгонял нечистых духов. Когда к власти пришел новый иконоборец Лев Армянин, святитель был изгнан из города и сослан в Херсонес, где и завершил свой земной путь в 815 году. По преданию, в момент его кончины над Митиленой в небе засияла яркая звезда.
Праздничный стол на пасху 20 апреля 2025
Поскольку на 20 апреля 2025 года приходится Пасха, особое внимание уделяется праздничному столу. После сорокадневного Великого поста начинается разговение — верующим разрешается употреблять скоромную пищу и красное вино.
Центральное место на пасхальном столе занимают освященные в церкви куличи, творожные пасхи и крашеные яйца. Традиционным цветом для яиц является красный, символизирующий кровь Христа, однако современные хозяйки используют и другие яркие цвета, а также различные техники украшения.
Кроме обязательных атрибутов, на праздничный стол принято подавать и другие блюда:
? Холодец
? Домашние колбасы
? Запеченный молодой поросенок или гусь с яблоками
? Пироги с мясной и сырной начинками
? Различные салаты и закуски
Стол застилают новой белой скатертью, желательно с вышивкой на пасхальную тему. В центр ставят самую большую и красивую пасху, вокруг которой размещают крашеные яйца. Стол украшают живыми цветами и зажженными свечами. Традиция гласит, что трапезу следует начинать с продуктов, освященных в храме.
Что можно и нельзя делать на Пасху 20 апреля 2025 года
Что можно делать:
- Посещать богослужения. Участие в Пасхальной Литургии и причащение — важная часть праздника.
- Освящать куличи и яйца в храме.
- Обмениваться пасхальными подарками и поздравлениями с близкими.
- Проводить время в семейном кругу.
- Умеренно употреблять праздничные блюда и напитки после длительного поста.
- Христосоваться — приветствовать друг друга словами «Христос воскрес!» и отвечать «Воистину воскрес!».
- Участвовать в традиционных пасхальных играх, например, в битье яиц.
Что нельзя делать:
- Работать и заниматься тяжелыми физическими делами. Уборку, стирку и другие домашние хлопоты лучше завершить до наступления праздника.
- Устраивать шумные празднества и чрезмерные застолья.
- Ссориться, проявлять негативные эмоции, жадничать.
- Отказывать в помощи нуждающимся или в милостыне просящим.
- Посещать кладбища (для этого существует специальный день — Радоница, которая в 2025 году приходится на 29 апреля).
- Охотиться ради забавы.
- Предаваться унынию и грустным мыслям, ведь Пасха — праздник радости.
Народные праздники 20 апреля 2025 года
Акулинин день
В народном календаре 20 апреля отмечается Акулинин день, посвященный мученице Акилине. По церковному преданию, Акилина жила в городе Синопе и поддерживала диакона Руфина, заточенного в темницу за христианскую веру. За это она тоже была арестована. Вместе с Руфином они обратили в христианство 200 солдат и впоследствии все были казнены по приказу правителя.
Самая интересная особенность Акулининого дня связана с поверьем о пробуждении русалок. По народным представлениям, в этот день водяные девы выходят на поверхность рек после зимней спячки. Чтобы защитить себя и своих близких от возможных неприятностей, женщины оставляли на берегах водоемов подарки для русалок: платья, юбки, рубахи или красивые лоскуты ткани.
Считалось, что если русалка примет дар, то в течение года не тронет никого из семьи дарителя. Отправляясь к воде, женщины брали с собой полынь или чеснок, которые, согласно поверьям, отпугивают нечистую силу, включая русалок.
Существует легенда, что водяные девы поют и водят хороводы только в темное время суток, а днем превращаются в кувшинки, чтобы защититься от солнца. Поэтому в народе считалось, что срывать кувшинки нельзя — это может навлечь беду.
В Акулинин день также внимательно наблюдали за природными явлениями, по которым предсказывали будущее:
- Долгий ливень предвещал плохой урожай яровых и калины
- Заморозок на рассвете и ясное небо сулили хороший урожай гречки и зерновых
- Дождь в этот день обещал богатый урожай малины
- Яркое звездное небо ночью говорило о том, что в лесу будет много грибов и ягод
Существовало также поверье, что нельзя в этот день смотреть на улицу через окно, особенно ночью, чтобы не навлечь несчастье.
Народные приметы на 20 апреля:
? Если к Пасхе растает весь снег, то в этом году будет хороший урожай.
? Если в праздник накормить уличных птиц хлебными крошками, то весь год будет сопутствовать удача и богатство.
? Если удастся увидеть пасхальный рассвет, то в делах будет сопутствовать удача.
? У хозяйки, которая испечет удачный пасхальный хлеб, в доме будет достаток и благополучие весь год.
? Потухшая во время службы свеча считается плохим предзнаменованием.
? В Акулинин день красный закат говорит о скорой перемене погоды.
? Если 20 апреля подморозило, а затем выглянуло солнце — будет много хлеба и гречихи.
Российские праздники 20 апреля 2025 года
Национальный день донора крови в России
20 апреля в России ежегодно отмечается Национальный день донора крови. Этот социально значимый праздник был учрежден в 2007 году на «круглом столе» по проблемам донорства и службы крови, состоявшемся в Государственной Думе РФ.
Дата выбрана не случайно — именно 20 апреля 1832 года молодой петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф впервые в России успешно провел переливание крови роженице с кровотечением. Благодаря грамотным действиям врача и донорской крови мужа пациентки, жизнь женщины была спасена.
Ежегодно в России более полутора миллионов человек нуждаются в переливании крови. По данным Федерального медико-биологического агентства, на 2023 год численность доноров крови и ее компонентов в стране составляла 1,08 миллиона человек. Для экстренных случаев в России создан стратегический донорский запас — около 5000 единиц замороженных эритроцитов и около 30 тонн свежезамороженной плазмы.
В Национальный день донора во многих городах России традиционно проходят различные мероприятия: пресс-конференции, выставки и акции, направленные на освещение проблем и задач донорства крови. Медицинские центры и станции переливания крови в этот день принимают всех желающих сдать кровь. С 2012 года в России действует федеральный закон «О донорстве крови и ее компонентов», который поощряет безвозмездную сдачу крови и предоставляет донорам ряд льгот.
Почетными донорами России считаются люди, которые 40 раз сдали кровь или 60 раз пожертвовали плазму. Они имеют право на ежегодный отпуск в удобное время, внеочередное получение медицинской помощи в государственных учреждениях, приобретение льготных путевок в санаторий и ежегодные денежные выплаты, индексируемые в соответствии с уровнем инфляции.
Международные праздники 20 апреля 2025 года
День китайского языка в ООН
20 апреля во всем мире отмечается День китайского языка, один из шести дней языков ООН, учрежденных в 2010 году. Целью этих праздников является поощрение многоязычия и культурного разнообразия, а также обеспечение равных возможностей для использования всех официальных языков в рамках Организации Объединенных Наций.
День китайского языка приурочен к памяти Цан Цзе — легендарного основателя китайской письменности. По преданию, он был придворным историографом мифического императора Хуан Ди и разработал систему пиктограмм, которые стали основой для современных иероглифов. Дата 20 апреля выбрана потому, что в это время начинается сезон «гуюй» (буквально «дождь проса»). Согласно легенде, в этот день небесные силы отблагодарили Цан Цзе за создание письменности, послав людям дождь из хлебных зерен, спасший многих от голода.
Китайский язык считается одним из самых сложных в мире: для выражения его богатства используется около 80 тысяч иероглифов, хотя в повседневной жизни достаточно знать 3-5 тысяч символов. Это также один из древнейших языков на планете. Сегодня китайский является государственным языком Китая, Тайваня и Сингапура, а говорят на нем более 1,3 миллиарда человек.
День поисков смысла жизни
20 апреля отмечается также необычный праздник — День поисков смысла жизни. Хотя его создатели и причина возникновения неизвестны, сама идея такого дня заставляет задуматься о быстротечности времени и истинных ценностях человеческого существования.
Вопрос о смысле жизни волновал людей с древнейших времен. Еще древнегреческие философы Сократ, Аристотель и Эпикур размышляли на эту тему. Американский психолог Уильям Джеймс считал, что смысл стоит создавать, а не искать. У разных религий есть свои подходы к этому вопросу, иногда противоречащие друг другу.
Праздник напоминает нам о том, что в повседневной суете мы часто не задумываемся о высшем предназначении, растрачивая бесценное время. Только к старости многие начинают сожалеть о бесцельно проведенных годах. День поисков смысла жизни — это повод остановиться и поразмышлять о своем месте в мире и наследии, которое мы оставим после себя.
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